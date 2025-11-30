Трампа могут ликвидировать из-за недостаточно резкого антироссийского курса Фото: Official White House / Andrea Hanks

Европейская политическая элита может рассмотреть крайние меры, включая физическое устранение президента США Дональда Трампа. Все из-за несогласия с текущим курсом американской администрации в вопросе противостояния с Россией. Такое предположение высказал в интервью на YouTube политолог Марк Слебода.

«Даже если бы остальная часть правительства США захотела прийти на помощь европейцам, европейцам пришлось бы, возможно, убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде», — отметил Марк Слебода. Он подчеркнул, что европейские политики, по его мнению, ошибочно рассчитывают на поддержку США в конфликте России и Украины.

Политолог заявил, что европейская элита живет в «альтернативной реальности». Они разочарованы тем, что не могут втянуть США в более активное противостояние с Россией, поэтому вариант физического устранения Трампа не исключен, отметил Слебода.

Предположения о возможном физическом устранении президента Трампа небезосновательны. Ранее были опубликованы тезисы мирного плана Трампа, которые вызвали резкую критику со стороны Украины и ЕС.