Европейцы готовятся убрать Трампа
Трампа могут ликвидировать из-за недостаточно резкого антироссийского курса
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Европейская политическая элита может рассмотреть крайние меры, включая физическое устранение президента США Дональда Трампа. Все из-за несогласия с текущим курсом американской администрации в вопросе противостояния с Россией. Такое предположение высказал в интервью на YouTube политолог Марк Слебода.
«Даже если бы остальная часть правительства США захотела прийти на помощь европейцам, европейцам пришлось бы, возможно, убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде», — отметил Марк Слебода. Он подчеркнул, что европейские политики, по его мнению, ошибочно рассчитывают на поддержку США в конфликте России и Украины.
Политолог заявил, что европейская элита живет в «альтернативной реальности». Они разочарованы тем, что не могут втянуть США в более активное противостояние с Россией, поэтому вариант физического устранения Трампа не исключен, отметил Слебода.
Предположения о возможном физическом устранении президента Трампа небезосновательны. Ранее были опубликованы тезисы мирного плана Трампа, которые вызвали резкую критику со стороны Украины и ЕС.
Как сообщало URA.RU, осенью консервативный политик и последователь Трампа Чарли Кирк был застрелен в шею, когда вел разговор с аудиторией на митинге на территории Университета штата Юта. Кирк был известен тем, что призывал США прекратить поддержку Украины.
