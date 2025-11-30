Истребитель F-16 вылетел на защиту резиденции Трампа

Истребитель подняли в воздух из-за угрозы Трампу Фото: Official White House / Shealah Craighead

Истребитель F-16 был поднят в воздух во Флориде из-за приближения гражданского самолета к резиденции президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Сегодня истребитель NORAD F-16 перехватил гражданский самолет, нарушивший воздушное пространство с временным ограничением полетов над Палм-Бич, штат Флорида», — сообщили в официальном аккаунте NORAD в соцсети X. Отмечается, что самолет был благополучно выведен из запретного района. В командовании призвали пилотов внимательно изучать инструкции и правила перед полетом, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Во Флориде, в городке Палм-Бич, находится частная резиденция Трампа «Мар-а-Лаго». Формально является постоянным местом жительства семьи Трампа с ноября 2019 года.

