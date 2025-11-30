В Киргизии начались досрочные выборы

В Киргизии проходят выборы в парламент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 5:00 по московскому времени открылись избирательные участки для досрочных выборов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии. Согласно информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны, гражданам республики предстоит определить состав парламента восьмого созыва, избрав 90 депутатов.

В борьбе за места в парламенте участвуют 460 кандидатов. Выборы проводятся по мажоритарной системе: Киргизия поделена на 30 избирательных округов, от каждого из которых будут избраны три депутата, пишет ТАСС. Все избирательные участки оснащены электронными урнами для голосования. После окончания голосования устройства передадут предварительные результаты в центральную серверную систему. Окончательные итоги будут подведены после ручного подсчета бюллетеней и объявлены до 15 декабря.

В список избирателей внесено 4 294 000 человек. В республике работает 2 492 избирательных участка, за пределами страны — 100 участков в 89 городах 34 государств. В России, где проживает примерно 600 тысяч граждан Киргизии, организовано 40 избирательных участков: семь — в Москве, по два — в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске, а также по одному в 27 других городах. Для сравнения: на предыдущих выборах за рубежом было открыто всего 59 участков.

Продолжение после рекламы

Для обеспечения общественного порядка МВД Киргизии перевело личный состав на усиленный режим службы — в мероприятии участвуют несколько тысяч сотрудников милиции. Явка избирателей не имеет минимального порога: выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от количества проголосовавших граждан.