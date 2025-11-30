Зеленский столкнулся с самым неприятным для себя исходом на Украине

Европейские СМИ пишут о падении доверия к Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизилось вдвое из-за разгоревшегося коррупционного скандала и связанного с ним расследования. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения, проведенных украинскими властями.

«Внутренние опросы <...> показывают, что доверие к президенту упало вдвое после разоблачений НАБУ, антикоррупционного органа», — пишет The Economist. Как отмечает издание, рейтинг Зеленского еще до коррупционного скандала свидетельствовал, что в гипотетических выборах он уступил бы либо посолу Украины в Великобритании и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, либо главе Главного управления разведки (ГУР) Украины генералу Кириллу Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее на Украине вспыхнул коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию «Мидас». В ходе оперативных действий проведены обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, у главы Минюста Германа Галущенко (впоследствии он был снят с должности), а также в компании «Энергоатом». По информации, предоставленной НАБУ, сумма средств, легализованных в рамках преступной схемы, составляет не менее 100 миллионов долларов.

В Киеве прошла очередная акция протеста — жители требовали отставки Зеленского и увольнения Ермака. Позднее стало известно о проведении обыска в доме Андрея Ермака. Он заявил, что не препятствует расследованию и подал в отставку.

По мнению обозревателя The American Conservative Эндрю Дэя, после отставки Ермака Киев может пойти на уступки в переговорах с Россией. Он заявил, что экс- глава офиса Зеленского препятствовал мирному процессу. Как отметили в Financial Times, отставка Ермака сильно ударит по позиции Зеленского в сложный для Украины период.