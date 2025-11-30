В Нижнекамске закрыли аэропорт
30 ноября 2025 в 13:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорт Нижнекамска приостановил работу. В городе объявлен план "Ковер". Авиагавань временно не принимает рейсы. О принятых мерах сообщила Росавиация.
