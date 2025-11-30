Украина и Норвегия запустят совместное производство дронов
Шмыгаль подписал сделку с Осло о сотрудничестве в сфере БПЛА
Фото: Официальный сайт президента Украины
Киев и Осло подписали соглашения о совместном производстве украинских дронов. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
«Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ был подписан с Министром обороны Норвегии Торе Сандвиком», — сообщил Шмыгаль в своем telegram-канале. По его словам, сотрудничество позволит масштабировать возможности Украины и усилить ее обороноспособность.
Следующий этап — развертывание пилотной производственной линии в 2026 году, отметил Шмыгаль. Глава минобороны Украины уточнил, в ответ на то, что Норвегия Киеву предоставит производственные мощности и возможность сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими и конструкторскими учреждениями страны, с Осло будут делиться своим опытом и инновациями в области производства дронов.
ВСУ испытывают острую нехватку дронов. Они уступают России как по количеству, так и по качеству беспилотных летательных аппаратов, сообщили BBC.
Россия давно обогнала Украину в сфере производства БПЛА. Военные активно перевооружаются. Весной 2025 западные СМИ сообщили о внедрении в ВС РФ оптоволоконных дронов, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Российские специалисты беспилотных технологий также стали большой проблемой для ВСУ на поле боя. Украинские военные признали, что несут потери из-за тактики использования дронов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
