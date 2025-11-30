Украина и Норвегия запустят совместное производство дронов

Шмыгаль подписал сделку с Осло о сотрудничестве в сфере БПЛА Фото: Официальный сайт президента Украины

Киев и Осло подписали соглашения о совместном производстве украинских дронов. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ был подписан с Министром обороны Норвегии Торе Сандвиком», — сообщил Шмыгаль в своем telegram-канале. По его словам, сотрудничество позволит масштабировать возможности Украины и усилить ее обороноспособность.

Следующий этап — развертывание пилотной производственной линии в 2026 году, отметил Шмыгаль. Глава минобороны Украины уточнил, в ответ на то, что Норвегия Киеву предоставит производственные мощности и возможность сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими и конструкторскими учреждениями страны, с Осло будут делиться своим опытом и инновациями в области производства дронов.

ВСУ испытывают острую нехватку дронов. Они уступают России как по количеству, так и по качеству беспилотных летательных аппаратов, сообщили BBC.

Россия давно обогнала Украину в сфере производства БПЛА. Военные активно перевооружаются. Весной 2025 западные СМИ сообщили о внедрении в ВС РФ оптоволоконных дронов, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.