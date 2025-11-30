Россияне жалуются на сбои WhatsApp*, который игнорирует требования РКН: что известно об ограничениях

РКН требует от WhatsApp выполнения законодательства РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории), за последние сутки 29-30 ноября зафиксировано около 500 жалоб. В то же время Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера о возможной полной блокировке, если они не будут выполнять требования российского законодательства. Эти требования были озвучены еще несколько лет назад, однако WhatsApp так и не пошел на диалог. Подробнее о сбоях, требованиях к мессенджеру и мнении экспертов — в материале URA.RU.

Сбои в последние дни

Количество жалоб на работу WhatsApp за 28 ноября достигло 5,5 тысячи

Пользователи столкнулись с техническими проблемами в работе WhatsApp. На сайте, фиксирующем неполадки в работе различных интернет-сервисов, «Сбой.рф» отмечается 541 жалоба за 30 ноября 2025 года. Больше всего приходит жалоб из Москвы — 34%. На сервисе Downdetector фигурируют данные о 243 зафиксированных пользователями неполадках в работе мессенджера.

Однако наибольшее количество сбоев фиксировалось 28 ноября. «Сбой.рф» демонстрировал данные почти в 5,5 тысяч жалоб. Как следует из данных на портале Downdetector, чаще всего перестают приходить уведомления, а также фиксируются медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.

Часть обращений связана со сбоем веб-версии и нарушениями работы самого мессенджера. Больше всего жалоб поступало из Ивановской области, за ней шли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская и Костромская области, а также Псковская область.

Пользователи жалуются, что сбои затрагивают разные устройства. Чаще всего проблемы возникают на Android (42,1%) и Windows (35,1%), реже — на iOS (17,5%), Linux (3,5%) и Mac OS X (1,8%).

На следующий день пользователи также сообщали о сбоях. Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга Downdetector и «Сбой.РФ». По данным последнего, количество обращений за сутки достигло 2,5 тысячи.

Чаще всего о неполадках информировали жители Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и других регионов. Пользователи отмечают следующие проблемы:

долгая отправка сообщений;

медленная загрузка медиафайлов;

в некоторых случаях мессенджер становится полностью недоступным.

Предупреждение Роскомнадзора

РКН предупреждает WhatsApp о вынужденных мерах ограничений

Роскомнадзор официально предупредил компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) о возможности такого шага. Причиной может стать дальнейшее невыполнение требований российского законодательства.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в РКН.

Роскомнадзор неоднократно направлял предписания компании, однако их исполнение было недостаточным. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru заявил, что для ограничения работы WhatsApp в России нет никаких препятствий с технической точки зрения.

Эксперт считает, что мессенджер вряд ли предпримет значительные усилия для сохранения своего присутствия на российском рынке. По мнению Раевского, компания не вкладывает достаточно средств в развитие продукта и не стремится адаптироваться к требованиям законодательства.

«У них есть некое доминирующее положение на глобальном рынке мессенджеров, и они этим пользуются. Но при этом продукт практически не развивается, и никакие средства в его разработку особо не вкладываются», — констатирует Раевский.

Причины ограничений

WhatsApp забудется россиянами со временем, поскольку у него есть хорошие аналоги, считает эксперт

В Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp используется для организации терактов в РФ и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Частичное ограничение работы мессенджера необходимо для «противодействия преступникам».

При этом WhatsApp будет постепенно забываться россиянами, как это произошло с Viber. Об этом сообщил зампредседателя IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru.

«На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию», — сказал Свинцов.

Законодательные требования к WhatsApp*

В декабре 2024 года WhatsApp был включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Внесенные в реестр компании обязаны:

предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки;

хранить данные о звонках и сообщениях пользователей на протяжении шести месяцев (согласно «закону Яровой», вступившему в силу в 2018 году).

Ранее в реестр ОРИ уже включили:

Telegram (с 2017 года);

соцсеть «ВКонтакте» (с 2014 года);

«Яндекс» и его сервисы.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что если компания начнет соблюдать российское законодательство, то ее не будут ограничивать. Замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что мессенджер может пойти на диалог с Роскомнадзором.

В последние годы WhatsApp несколько раз штрафовали за нарушение российского законодательства. Например:

летом 2022 года суд в Москве признал мессенджер виновным в повторном правонарушении — отказе локализовать данные российских пользователей на территории России. WhatsApp был оштрафован на 18 миллионов рублей;

первый штраф мессенджер получил в августе 2021 года — тогда его оштрафовали на четыре миллиона рублей за нарушение законодательства в области персональных данных.

Согласно поправкам к закону «О персональных данных», информация о российских пользователях должна храниться в России. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Альтернативные мессенджеры

Если блокировка WhatsApp станет реальностью, пользователям придется искать альтернативные способы общения. На рынке представлено множество мессенджеров, среди которых есть и отечественные разработки. Например, Раевский в беседе с aif.ru выделяет мессенджер MAX. Однако выбор платформы зависит не только от ее технических характеристик, но и от того, какими мессенджерами пользуются контакты конкретного человека.

«Альтернативных мессенджеров много. Например, наш отечественный MAX. Но здесь вопрос не в том, какой мессенджер лучше или хуже, а каким мессенджером пользуется большинство ваших контактов — родственников, друзей, знакомых», — отмечает эксперт. Успех мессенджера часто определяется не его техническими преимуществами, а сетевым эффектом — количеством пользователей и популярностью среди определенного круга людей.

Как действовать в условиях нестабильной работы WhatsApp*

Учитывая сбои в работе WhatsApp, Раевский дал несколько рекомендаций для пользователей:

1. Изучить альтернативы. Установить и зарегистрироваться в нескольких популярных мессенджерах, таких как MAX, Telegram, «VK Мессенджер», «Сферум». Это позволит вам быть готовыми к любым изменениям и иметь возможность поддерживать связь с контактами.

2. Проанализировать свою аудиторию. Выяснить, в каких мессенджерах уже присутствуют ваши ключевые контакты — семья, друзья, коллеги. Это поможет выбрать наиболее удобные платформы для общения и избежать проблем с коммуникацией в будущем.

3. Начать миграцию. Постепенно создавать резервные каналы связи, информируя близких и коллег о своих аккаунтах в альтернативных платформах. Так вы сможете избежать хаоса в случае сбоя WhatsApp и сохранить бесперебойную связь.