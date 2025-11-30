В Госдуме напомнили о выплатах беременным женщинам

В России появились меры поддержки беременных женщин с низким доходом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России расширили меры поддержки беременных женщин с низким доходом. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о выплате, которая положена женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении на ранних сроках беременности — с 6 по 12 неделю.

«Право на выплату имеют женщины, вставшие на учет в медицинское учреждение на раннем сроке (6–12 недель)», — сказал Чаплин. Об этом он завил в беседе с RT.

Ключевым условием получения пособия является критерий нуждаемости: средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Размер выплаты привязан к региональному прожиточному минимуму для трудоспособного населения и зависит от дохода семьи.

Выплата назначается с месяца постановки на учет и продолжается до родов. Базовая ставка составляет 50 % от регионального минимума, 75 % — если базовой суммы недостаточно для достижения минимального дохода на члена семьи, и 100 % — если даже после выплаты 75 % доход остается ниже нормы.

В среднем по стране сумма пособия составляет от 9 тысяч до 18 тысяч рублей в месяц. Для получения средств необходимо подать заявление в Социальный фонд России и предоставить справку из медицинской организации. Также учитываются гражданство РФ и проживание на территории страны. Кроме того, женщина должна регулярно посещать врача на сроках 10–14, 18–22 и 30–32 недели беременности.