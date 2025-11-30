В США предупредили о риске начала войны против Венесуэлы
Существует риск начала новой войны из-за действий администрации президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Об этом предупредил сенатор США Чак Шумер.
«Безрассудные действия президента Трампа в отношении Венесуэлы подталкивают Америку все ближе к очередной дорогостоящей войне за рубежом. <...> Конгресс не санкционировал применение военной силы против Венесуэлы», — пишет Шумер в соцсети Х. Шумер напомнил, что в соответствии с Конституцией США право принимать решение о начале военных действий принадлежит Конгрессу, а не главе государства.
Он также отметил, что американцы устали от бесконечных войн, которые уносят жизни военнослужащих и истощают ресурсы страны. Политик призвал республиканцев и демократов в Конгрессе объединиться и вернуть народу право объявлять войну.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (FAA) обновило предупреждение о рисках для полетов в воздушном пространстве Венесуэлы. Ограничения на полеты будут действовать с 21 ноября 2025 года до 19 февраля 2026 года.
Представители правительства Венесуэлы потребовали от США уважать воздушное пространство республики. Там квалифицировали его действия как «аморальный акт агрессии», передает «Царьград». Кроме того, они отметили, что Вашингтон сосредоточил у берегов республики значительное количество военных — крупнейшую группировку за последние десятилетия.
