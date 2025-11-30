В США предупредили о риске начала войны против Венесуэлы

В США предрекли начало новой войны Фото: Илья Московец © URA.RU

Существует риск начала новой войны из-за действий администрации президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Об этом предупредил сенатор США Чак Шумер.

«Безрассудные действия президента Трампа в отношении Венесуэлы подталкивают Америку все ближе к очередной дорогостоящей войне за рубежом. <...> Конгресс не санкционировал применение военной силы против Венесуэлы», — пишет Шумер в соцсети Х. Шумер напомнил, что в соответствии с Конституцией США право принимать решение о начале военных действий принадлежит Конгрессу, а не главе государства.

Он также отметил, что американцы устали от бесконечных войн, которые уносят жизни военнослужащих и истощают ресурсы страны. Политик призвал республиканцев и демократов в Конгрессе объединиться и вернуть народу право объявлять войну.

Продолжение после рекламы

Ранее Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов Америки (FAA) обновило предупреждение о рисках для полетов в воздушном пространстве Венесуэлы. Ограничения на полеты будут действовать с 21 ноября 2025 года до 19 февраля 2026 года.