Песков рассказал, как Путин отвечает на вызовы в международных делах
Песков подчеркнул, что президент России всегда действует в интересах страны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. Его слова опубликовал telegram-канал «Вести». Песков подчеркнул, что процессы в межгосударственных делах тоже ускорились, на что государствам необходимо эффективно реагировать.
Ранее Песков уже отмечал, что Путин в своей политике исходит из интересов России и ее граждан. При этом на заседании совета по межнациональным отношениям президент подчеркивал, что мнение россиян должно стать одним из главных критериев оценки эффективности национальной политики.
