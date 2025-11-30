Песков рассказал, как Путин отвечает на вызовы в международных делах

Песков подчеркнул, что президент России всегда действует в интересах страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. Его слова опубликовал telegram-канал «Вести». Песков подчеркнул, что процессы в межгосударственных делах тоже ускорились, на что государствам необходимо эффективно реагировать.