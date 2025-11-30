The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может одержать победу над президентом Украины Владимиром Зеленским в случае проведения президентских выборов. К такому выводу приходит издание The Times со ссылкой на данные исследования общественного мнения.
«Он назван единственным человеком, близким к президентскому рейтингу, хотя он и не опережает Зеленского», — указывает издание The Times. Их сообщение передает РБК.
Позиции действующего президента Украины серьезно пошатнулись на фоне внутреннего политического кризиса. Доверие к Зеленскому упало вдвое после коррупционного скандала, что отметил в интервью The Economist его бывший советник.
По данным российских силовых структур, на Украине ведутся подготовительные мероприятия для установления военной диктатуры после ухода Владимира Зеленского, сообщает RT. Информационные вбросы, дискредитирующие действующую власть, являются частью этого плана, а будущий режим, вероятно, возглавят военные, что соответствует интересам Запада.
