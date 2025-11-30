Против Ермака возбудили уголовное дело
30 ноября 2025 в 15:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В отношении бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД ВГА Харьковской области.
