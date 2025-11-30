Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский назначил ответственного за восстановление Украины

30 ноября 2025 в 16:23
По словам Зеленского, Маркарова займется планированием общего укрепления страны

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником по восстановлению страны Оксану Маркарову. Об этом он сообщил с своих соцсетях.

«С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций», — написал Зеленский. По его словам, Маркарова будет заниматься вопросами укрепления бизнес-климата, усиления финансовой устойчивости, привлечением инвестиций и планированием восстановления страны.

После заявлений об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который оказался в центре коррупционного скандала, Владимир Зеленский обратился к нации, где рассказал о полной «перезагрузке» украинской администрации. Так, за час на Украине уволили двух министров: министра юстиции Германа Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук.

