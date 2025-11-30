Нетаньяху попросил помилования у президента

Расследование началось в декабре 2016 года, в 2019-м Нетаньяху предъявили обвинения, но он отрицает вину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Ицхаку Герцогу с официальным прошением о «помиловании» на фоне судебных разбирательств. Об этом сообщил местный телеканал.

«Премьер-министр Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании президенту», — пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Дело Нетаньяху расследуется с 2016 года.

В отношении Нетаньяху выдвинуты обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием общественности в рамках дел «2000» и «1000». В «Деле 1000» речь идет о подозрениях в том, что Нетаньяху получил от голливудского продюсера Арнона Мильчина дорогостоящие подарки — эксклюзивные сигары и шампанское. По оценкам следствия, общая стоимость презентов достигает почти 300 тысяч долларов. По версии следователей, Нетаньяху оказывал содействие в продвижении личных и бизнес-интересов продюсера в обмен на эти подарки.

