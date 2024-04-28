28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Перми после майских выходных пройдет прямая линия по вопросам наркомании

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор будет принимать звонки пермяков в течение часа Фото:

В Перми 2 мая пройдет прямая линия по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Она будет работать в течение часа — с 11:00 до 12:00. сообщается на сайте мэрии Перми

«В колл-центре Перми 2 мая пройдет прямая телефонная линия прокуратуры города Перми по вопросам борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, привлечения к административной и уголовной ответственности», — сообщает администрация города.

На звонки горожан будут отвечать зампрокурора Перми Ирина Рангулова и начальник департамента общественной безопасности мэрии Сергей Мельчаков. Телефон прямой линии: 205-90-59. В 2023 году благодаря жителям Пермского края полиция изъяла из незаконного оборота более 9 кг наркотиков. Стражи порядка собирали и проверяли информацию от населения, поступившую в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

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В Перми 2 мая пройдет прямая линия по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Она будет работать в течение часа — с 11:00 до 12:00. сообщается на сайте мэрии Перми «В колл-центре Перми 2 мая пройдет прямая телефонная линия прокуратуры города Перми по вопросам борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, привлечения к административной и уголовной ответственности», — сообщает администрация города. На звонки горожан будут отвечать зампрокурора Перми Ирина Рангулова и начальник департамента общественной безопасности мэрии Сергей Мельчаков. Телефон прямой линии: 205-90-59. В 2023 году благодаря жителям Пермского края полиция изъяла из незаконного оборота более 9 кг наркотиков. Стражи порядка собирали и проверяли информацию от населения, поступившую в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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