В Екатеринбурге выбрали самых красивых и успешных бизнес-леди. Фото

«Мисс бизнес Екатеринбург» стала Валерия Мирзоева
17 ноября 2025 в 18:37
Финал конкурса прошел 16 ноября

Фото: предоставлено организаторами

Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению Валерия Мирзоева стала победительницей «Мисс Бизнес Екатеринбург». Также победительницу выбрали в номинации «Миссис бизнес Свердловская область». Финал прошел 16 ноября в концертном зале Teatro Veneziano, рассказали URA.RU организаторы.

«Наш проект помогает продвигать успешные кейсы бизнес-леди, чтобы поддерживать и развивать женское предпринимательство, мотивировать окружающих личным примером. Главная цель конкурса — показать обществу, что красивая женщина может быть умной, успешной, яркой, активной и главное — оставаться женщиной, даже в бизнесе», — поделилась организатор Мария Сорокина.

В финале конкурса участницы презентовали свой бизнес и проекты, выступили с творческими номерами, представили дизайнерскую одежду. Кульминацией программы стало дефиле в вечерних платьях под живое оперное пение Алексея Петрова.

«Мисс бизнес Екатеринбург» стала Валерия Мирзоева, которая владеет собственной студией в Верхней Пышме, где работает кинезиотерапевтом и тренером-реабилитологом. Титул «Миссис бизнес Екатеринбург» получила руководитель компании Baraeva Finance Татьяна Бараева, «Миссис бизнес Свердловская область» — владелица магазина инструментов и базы отдыха «Вогульский крокодил» Анастасия Пустовалова. Им предстоит отправиться на всероссийский конкурс, который пройдет в Санкт-Петербурге.

