«Все сложности преодолимы»: как ветераны СВО находят себя в новой жизни

Ветераны успешно адаптируются в мирной жизни благодаря переобучению в центрах «Работа России»

Вернувшись с фронта, герои СВО не остались один на один с прошлым. Благодаря системной работе государства и поддержке общества ветераны получают новые профессии, идут в политику, становятся наставниками и продолжают служить России уже в мирной жизни. URA.RU публикует реальные истории героев из разных уголков страны.

Государственный курс: создать условия для самореализации

В России последовательно выстраивается поддерживающая среда для ветеранов СВО. Инициатива исходит с самого верха: президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал чрезвычайную важность создания условий для самореализации военнослужащих, возвращающихся с фронта.

«Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции — сама по себе задача чрезвычайно важная. <…> Мы и в Администрации Президента, и в Правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — отмечал президент на заседании наблюдательного совета АНО.

Президент неоднократно отмечал важность адаптации ветеранов к мирной жизни

Статистика говорит сама за себя: по данным Минтруда, в 2025 году почти 3,5 тысячи ветеранов и членов их семей прошли бесплатное профессиональное переобучение через центры «Работа России». Для бизнеса, трудоустраивающего участников СВО, предусмотрены налоговые льготы. Социальный лифт для героев работает и в политике — на выборах 2025 года более 1600 ветеранов стали кандидатами, а 1035 из них получили мандаты.

Лицом к лицу с судьбой: как ветераны меняют жизни к лучшему

Самая убедительная демонстрация эффективности государственной поддержки — это личные истории ветеранов, которые, преодолев тяжелейшие испытания, нашли себя в новых сферах.

Дмитрий Кулаков: от окопов до думской трибуны

Уроженец Пятигорска Дмитрий Кулаков вернулся с фронта с Орденом Мужества на груди и твердым намерением продолжать служить — уже в мирной жизни. Боевой опыт не просто остался в прошлом: он стал фундаментом, на котором Дмитрий строит свое новое призвание. Он прошел путь от солдата до депутата Думы города Пятигорска, став мостом между ветеранами и обществом.

Дмитрий Кулаков смог стать депутатом Думы Пятигорска

Сегодня Дмитрий — руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Пятигорске. Он не понаслышке знает, с какими вызовами сталкиваются вернувшиеся бойцы, и через проект «ЛичнОвойне» выстраивает систему наставничества, где более опытные товарищи помогают адаптироваться другим. Но его миссия выходит за рамки помощи ветеранам. Став наставником в «Движении Первых», он регулярно встречается со школьниками. На этих встречах он говорит не о войне, а о жизни, о долге, о Родине, передавая подрастающему поколению те ценности, которые отстаивал с оружием в руках.

Как отмечает Алексей Ярошенко, секретарь Ставропольского регионального отделения Российского общества политологов, пример Дмитрия — это результат слаженной работы федеральной и региональной власти, создающей среду для реализации таких лидеров.

Дмитрий Пронин: испытание на прочность

История Дмитрия Пронина — это история несгибаемой воли. Вернувшись с фронта, где он был награжден медалью «За отвагу» за бои под Бахмутом и Часовым Яром, он столкнулся с суровой реальностью: потеря левой руки поставила крест на его профессии электрогазосварщика. Но фронтовая закалка научила его главному: все сложности преодолимы.

Дмитрий Пронин потерял руку, но нашел новое призвание

Вместо того чтобы отчаяться, Дмитрий нашел в себе силы начать все заново. Он прошел переобучение и пришел на ПАО «КАМАЗ» инженером 1 категории в отдел главного механика. Теперь он отвечает за ремонт напольного транспорта на литейном заводе. Его начальник, Валерий Гращенков, с уважением отмечает, что Дмитрий не боится трудностей и блестяще влился в коллектив, а его солидный опыт работы на заводе стал отличным подспорьем на новой должности.

Сам Дмитрий говорит об этом так: «Чтобы будущее России было достойным и светлым, нам всем нужна победа в СВО. Поэтому нам всем нужно работать на эту цель и тогда она действительно будет!».

Артем Паракшеев: новое призвание

Артем Паракшеев ушел на фронт 9 апреля 2022 года. Херсонское направление, тяжелое осколочное ранение головы при эвакуации товарищей — этот опыт навсегда изменил его жизнь. Вернувшись, Артем устроился инспектором в Липецкий отдел Центра занятости, где его главной задачей стало трудоустройство таких же, как он, ветеранов СВО.

Он знает их страхи, сомнения и проблемы не из учебников, а из собственного опыта. Навыки, полученные на фронте, — умение быстро принимать решения, работать в команде и сохранять хладнокровие в стрессе — стали его главным профессиональным инструментом.

«Важно объединяться, поддерживать друг друга и строить прочные социальные связи», — говорит Артем Паракшеев. — «Каждый из нас должен вносить вклад в общество, помогать вернувшимся ребятам адаптироваться и развиваться».

Илья Владимиров: новый пример для детей

Илья Владимиров стал частым гостем «Уроков мужества»

Илья Владимиров служил на Донецком направлении, под Авдеевкой. Его доблесть была отмечена медалью «За храбрость». Война жестоко обошлась с ним — тяжелое ранение, инвалидность. Но для Ильи это не стало концом активной жизни. Он вернулся в родной Северодвинск на свое родное предприятие — АО «ПО „Севмаш“, где теперь работает изолировщиком 2 разряда.

Коллеги отмечают его ответственность, целеустремленность и неизменно позитивный настрой. «Илья — командный человек, на него можно всегда положиться», — говорит его напарник, изолировщик Сергей Курбанов.