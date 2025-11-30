77-летняя стримерша номинирована на международную премию по Counter-Strike 2
Ольге 77 лет, она ведет стримы с 2021 года
Фото: Ольга Ивановна/https://vk.com/i_olgatwitch
77-летняя Ольга из Нижегородской области номинирована на международную премию по онлайн-игре Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в СМИ.
«Ее эйс на Dust ll — где она встала у „ямы“ на „лонгу“ и хладнокровно положила пятерых соперников из M4A1-S — ворвался в топ Reddit и теперь претендует на один из главных трофеев сезона», — пишет издание Championat. По его данным, пенсионерка ведет стримы с 2021-го, а на ее аккаунт подписаны больше 220 тысяч пользователей. Ольга играет не только в популярный шутер, но и в другие игры, например, в Minecraft. Пенсионерка шутит, что за компьютером она «забывает обо всем».
Киберспортивная индустрия продолжает активно развиваться и выходить на новый уровень, эволюционируя из простого хобби в масштабное явление. Тем не менее на пути ее роста стоит давняя проблема — использование нечестных методов в играх. В Государственной думе обсуждаются способы борьбы с читерством в киберспорте, в том числе предлагается ввести административную ответственность в виде штрафов в размере до 30 тысяч рублей. Эксперты игровой индустрии в беседе с Life.ru прокомментировали законодательные инициативы, нацеленные на пресечение такого явления, и отметили ряд неочевидных трудностей, связанных с реализацией предлагаемых мер.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.