77-летняя стримерша номинирована на международную премию по Counter-Strike 2

Ольге 77 лет, она ведет стримы с 2021 года Фото: Ольга Ивановна/https://vk.com/i_olgatwitch

77-летняя Ольга из Нижегородской области номинирована на международную премию по онлайн-игре Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в СМИ.

«Ее эйс на Dust ll — где она встала у „ямы“ на „лонгу“ и хладнокровно положила пятерых соперников из M4A1-S — ворвался в топ Reddit и теперь претендует на один из главных трофеев сезона», — пишет издание Championat. По его данным, пенсионерка ведет стримы с 2021-го, а на ее аккаунт подписаны больше 220 тысяч пользователей. Ольга играет не только в популярный шутер, но и в другие игры, например, в Minecraft. Пенсионерка шутит, что за компьютером она «забывает обо всем».