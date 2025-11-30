Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Смирнов: что о нем известно

Скончался актер Вадим Смирнов Фото: Чужая стая (2020)/ Россия/Sony Pictures Television Russia, Леан-М и ПЦ Браво/Режиссер Александр Калугин

28 ноября 2025 года на 54-м году жизни скончался российский актер Вадим Смирнов. Он умер через три дня после премьеры своего последнего фильма «Волчок». Актер запомнился зрителям по многочисленным ролям в популярных сериалах и фильмах. Большую часть карьеры он проработал в творческом тандеме со своим братом-близнецом Дмитрием. В каких проектах Смирнов снимался и кого сыграл — в материале URA.RU.

Творческий путь

Смирнов снялся в 42 кинопроектах Фото: Дознаватель-2 (2012-2014)/Россия/Триикс Медиа/Режиссер Андрей Коршунов

Вадим Юрьевич Смирнов родился 13 марта 1972 года. В 1991 году он успешно окончил Нижегородское театральное училище, получив профессиональное актерское образование. Его кинодебют состоялся в 1999 году в сериале «Улицы разбитых фонарей». Последней работой актера стала роль в фильме «Волчок», премьера которого состоялась за несколько дней до его смерти.

Актерская карьера Вадима Смирнова охватывает более 25 лет. Всего он успел сняться в 42 проектах, среди которых сериалы «Агент национальной безопасности-2», «Убойная сила», «Училки в законе-3», «Домашний арест», фильмах «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским». Особенностью его творческой биографии стало постоянное сотрудничество с братом-близнецом Дмитрием. Братья часто исполняли роли бандитов, телохранителей и киллеров, создав узнаваемый актерский тандем.

На этой неделе в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии «Волчок» — последнего фильма, в котором снялись братья. В широкий прокат картина выйдет 4 декабря.

Уход из жизни