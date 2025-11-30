В США началась встреча с украинской делегацией
О том, что делегация вылетела из Украины в США, стало известно 29 ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В США началась встреча украинской делегации с американской стороной. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своих соцсетях.
«Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности. Делегация будет докладывать Президенту Украины по итогам сегодняшних встреч», — написал Умеров. По его словам, диалог будет вестись на основе наработок, достигнутых в Женеве.
