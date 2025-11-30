«Обалдеть»: Путин удивился беркутам в аэропорту Бишкека

Путин выразил удивление при виде беркутов на летном поле в Бишкеке Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил удивление при виде беркутов, которые были частью торжественной церемонии встречи на летном поле аэропорта Бишкека. Мероприятие было организовано в рамках его государственного визита в Кыргызстан.

«Обалдеть. Какой мощный, красивый!» — прокомментировал российский лидер, обратив внимание на птиц. Его слова передает журналист «Россия 1». Его реакция стала ответом на впечатляющую организацию церемонии.

Для обеспечения безупречного проведения всех мероприятий визита организаторам пришлось учитывать различные факторы, включая переменчивые погодные условия. Церемониальный «город» на летном поле был специально выстроен для торжественной встречи высокого гостя.

Визит Владимира Путина в Бишкек начался с торжественной церемонии: президента России встретили танцоры в национальных костюмах, военнослужащие и оркестр, исполнивший «Калинку-малинку». В рамках трехдневного визита запланированы переговоры с президентом Киргизии, участие в саммите ОДКБ и встреча с Александром Лукашенко.