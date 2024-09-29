Кто такой Кирилл Буданов* и почему его хотят уволить

Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* хотят уволить

29 сентября 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Кирилла Буданова хотят отправить в отставку Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) является руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Недавно в интернете появилась информация о его возможном увольнении с нынешней должности. О том, кто такой Буданов и почему его хотят отправить в отставку — в материале URA.RU. Карьера Буданова в военной разведке Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве, но информация о его детстве и семье неизвестна. Он окончил Одесский институт сухопутных войск в 2007 году и мечтал стать разведчиком. Служил офицером в спецподразделении ГУР Минобороны Украины, где прослужил до начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Буданов был несколько раз ранен в боевых действиях. После активной фазы конфликта был переведен на штабные должности в Киеве, где занимался подготовкой диверсионных акций. В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а затем назначен начальником ГУР. Буданов также возглавляет штаб по обмену пленными и регулярно комментирует эти процессы. В 2023 году поступил в аспирантуру по специальности «Политология». Получил звания бригадного генерала в 2021 году, генерал-майора в 2022 году и генерал-лейтенанта в 2023 году. Кирилл Буданов (слева) окончил Одесский институт сухопутных войск Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Личная жизнь Буданова Буданов женат уже второй раз. О его первой жене известно лишь то, что они поженились в 2009 году. Со своей нынешней супругой Марианной он женат с 2013 года. Марианна профессиональный психолог, ранее пробовала себя в политике, баллотируясь в Киевсовет от партии УДАР Виталия Кличко. В настоящее время она является советником Кличко по вопросам борьбы с коррупцией в области молодежной политики и спорта. Неизвестно, есть ли у супругов дети. Неизвестно, есть ли у Буданова дети Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Покушение на Буданова На Буданова было совершено несколько покушений, даже до его назначения на должность главы ГУР. За последние десять лет он пережил десять таких инцидентов. С началом спецоперации Буданов переехал в здание ГУР вместе с женой Марианной. В мае 2023 года сообщалось о ракетных ударах по украинским объектам, включая район, где располагается офис ГУР. В июне появилась информация о том, что Буданов получил ранение во время одного из таких ударов, но спустя день в ГУР это опровергли. В ноябре того же года представитель ГУР Андрей Юсов сообщил об отравлении жены Буданова и нескольких сотрудников разведуправления тяжелыми металлами. Предполагается, что отравление произошло через пищу. Супруга Буданова была госпитализирована и прошла курс лечения. На Кирилла Буданова было совершенно много покушений на убийство Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Обвинения против главы ГУР в России Новость по теме Появились слухи о ликвидации Буданова* на фронте: сколько раз глава ГУР был близок к смерти Буданов был заочно арестован в России 21 апреля 2023 года в связи с делом о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года. ФСБ России указывает его как организатора взрыва, в результате которого погибли люди и мост был поврежден. В октябре 2023 года СК России заявил о сборе доказательств против Буданова и других украинских военных по делу об атаках беспилотников на территорию РФ. ФСБ также обвиняет украинские спецслужбы в ряде резонансных преступлений, включая убийства и покушения на известных личностей. Хотя ГУР и Буданов не признавали свою причастность к этим событиям, в мае 2023 года Буданов упомянул, что его служба «достала уже многих» в России. Глава ГУР 14 декабря 2023 года был объявлен в розыск МВД РФ, а 7 февраля 2024 года его имя было включено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В 2023 году МВД РФ объявило Буданова в розыск Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Почему Буданова хотят отстранить от должности В середине сентября появилась информация о том, что Кирилл Буданов в скором времени может быть отправлен в отставку. Это связали с серьезным напряжением между ним и главой офиса президента Андреем Ермаком. Кроме того, Буданова уличили в контактах с главарем террористов в Сирии. Сирийская газета «Аль-Ватан» писала о том, что Буданов договаривается с руководителем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация) Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину. Также Буданов был отстранен от подготовки операции по вторжению в Курскую область. Вместо него в этой операции ключевую роль начал играть главком ВСУ Александр Сырский. Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров отметил, что для Буданова важно демонстрировать свою роль в приближении ВСУ к победе, и поэтому его подчиненные инициируют операции, привлекающие медийное внимание, такие как высадка на Тендровской косе, действия на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие платформы в Черном море. Сегодня, 29 сентября, украинское издание New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что на место Буданова уже найден преемник. В ближайшее время главой ГУР может стать нынешний руководитель СВР Олег Иващенко. При этом Буданова не отправят послом Украины в какую-либо страну. ГУР не давало никаких официальных заявлений об увольнении своего главы. По информации telegram-канала «Украина.ру», Буданова могут убрать с должности, поскольку он «достал» украинского лидера Владимира Зеленского, с которым согласовываются все увольнения в службах страны. Место Кирилла Буданова может занять нынешний руководитель СВР Олег Иващенко Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) является руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Недавно в интернете появилась информация о его возможном увольнении с нынешней должности. О том, кто такой Буданов и почему его хотят отправить в отставку — в материале URA.RU. Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве, но информация о его детстве и семье неизвестна. Он окончил Одесский институт сухопутных войск в 2007 году и мечтал стать разведчиком. Служил офицером в спецподразделении ГУР Минобороны Украины, где прослужил до начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Буданов был несколько раз ранен в боевых действиях. После активной фазы конфликта был переведен на штабные должности в Киеве, где занимался подготовкой диверсионных акций. В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а затем назначен начальником ГУР. Буданов также возглавляет штаб по обмену пленными и регулярно комментирует эти процессы. В 2023 году поступил в аспирантуру по специальности «Политология». Получил звания бригадного генерала в 2021 году, генерал-майора в 2022 году и генерал-лейтенанта в 2023 году. Буданов женат уже второй раз. О его первой жене известно лишь то, что они поженились в 2009 году. Со своей нынешней супругой Марианной он женат с 2013 года. Марианна профессиональный психолог, ранее пробовала себя в политике, баллотируясь в Киевсовет от партии УДАР Виталия Кличко. В настоящее время она является советником Кличко по вопросам борьбы с коррупцией в области молодежной политики и спорта. Неизвестно, есть ли у супругов дети. На Буданова было совершено несколько покушений, даже до его назначения на должность главы ГУР. За последние десять лет он пережил десять таких инцидентов. С началом спецоперации Буданов переехал в здание ГУР вместе с женой Марианной. В мае 2023 года сообщалось о ракетных ударах по украинским объектам, включая район, где располагается офис ГУР. В июне появилась информация о том, что Буданов получил ранение во время одного из таких ударов, но спустя день в ГУР это опровергли. В ноябре того же года представитель ГУР Андрей Юсов сообщил об отравлении жены Буданова и нескольких сотрудников разведуправления тяжелыми металлами. Предполагается, что отравление произошло через пищу. Супруга Буданова была госпитализирована и прошла курс лечения. Буданов был заочно арестован в России 21 апреля 2023 года в связи с делом о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года. ФСБ России указывает его как организатора взрыва, в результате которого погибли люди и мост был поврежден. В октябре 2023 года СК России заявил о сборе доказательств против Буданова и других украинских военных по делу об атаках беспилотников на территорию РФ. ФСБ также обвиняет украинские спецслужбы в ряде резонансных преступлений, включая убийства и покушения на известных личностей. Хотя ГУР и Буданов не признавали свою причастность к этим событиям, в мае 2023 года Буданов упомянул, что его служба «достала уже многих» в России. Глава ГУР 14 декабря 2023 года был объявлен в розыск МВД РФ, а 7 февраля 2024 года его имя было включено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В середине сентября появилась информация о том, что Кирилл Буданов в скором времени может быть отправлен в отставку. Это связали с серьезным напряжением между ним и главой офиса президента Андреем Ермаком. Кроме того, Буданова уличили в контактах с главарем террористов в Сирии. Сирийская газета «Аль-Ватан» писала о том, что Буданов договаривается с руководителем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация) Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину. Также Буданов был отстранен от подготовки операции по вторжению в Курскую область. Вместо него в этой операции ключевую роль начал играть главком ВСУ Александр Сырский. Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров отметил, что для Буданова важно демонстрировать свою роль в приближении ВСУ к победе, и поэтому его подчиненные инициируют операции, привлекающие медийное внимание, такие как высадка на Тендровской косе, действия на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие платформы в Черном море. Сегодня, 29 сентября, украинское издание New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что на место Буданова уже найден преемник. В ближайшее время главой ГУР может стать нынешний руководитель СВР Олег Иващенко. При этом Буданова не отправят послом Украины в какую-либо страну. ГУР не давало никаких официальных заявлений об увольнении своего главы. По информации telegram-канала «Украина.ру», Буданова могут убрать с должности, поскольку он «достал» украинского лидера Владимира Зеленского, с которым согласовываются все увольнения в службах страны. *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом