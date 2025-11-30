МИД РФ: Украина фактически заявила о причастности к терактам на Черном море

Дипломат ответила, что Россия осуждает теракты и действия всех сторон, которые способствовали плану и реализации таких действий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецслужбы Украины фактически заявили о причастности к терактам против танкеров на Черном море и на КТК. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов», — приводит пресс-служба МИД слова Захаровой. По ее словам, такими действиями Киев хочет сорвать мирные переговоры, а также отвести внимание общественности от коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.