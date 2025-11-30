Жители освобожденного Красноармейска начали получать российские паспорта

Из Красноармейска уже эвакуировали около 300 мирных жителей, сейчас им продолжают выдавать паспорта РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жителям Красноармейска (ДНР) начали выдавать паспорта РФ. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Вместе с министром внутренних дел по ДНР генерал-лейтенантом полиции Павлом Гищенко вручили им [жителям] долгожданные документы», — написал Пушилин в соцсетях. В пример он привел историю Инны и ее сына Дениса. Во время эвакуации из-за вражеской атаки мальчик получил ранение в ногу, а сейчас проходит лечение. «Добро пожаловать домой», — завершил Пушилин.