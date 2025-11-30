В Индонезии число погибших в результате наводнений выросло до 440 человек
30 ноября 2025 в 17:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате наводнений и оползней в Индонезии количество жертв достигло 440 человек. Об этом сообщили власти.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал