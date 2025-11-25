День матери 2025: самые душевные открытки и слова, которые растрогают любую маму
Российский день матери в 2025 году пройдет 30 ноября
В ноябре в России отмечают День матери — праздник, который посвящен самым важным женщинам в нашей жизни. URA.RU подготовило подборку ярких картинок и душевных поздравлений — сохраняйте их и отправляйте мамам, бабушкам, родственницам и друзьям, чтобы порадовать в этот особенный день.
Когда отмечают День матери в 2025 году
В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот праздник приходится на 30 ноября. Это официальная дата, которая ежегодно остаётся неизменной, и в этот день принято поздравлять всех матерей, дарить им внимание, заботу и подарки.
История Дня матери в России
У праздника официальный статус с 1998 года, когда Президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Инициатива учреждения праздника принадлежала Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Дата была выбрана осознанно: ноябрь — время, когда особенно ценится домашнее тепло, а материнская забота становится настоящей опорой в преддверии зимы.
У праздника есть трогательный символ — забытая игрушка-медвежонок с розой в лапах, созданная художником Евгением Ухналевым. Этот образ напоминает, что мама всегда ждет и помнит своего ребенка, даже когда он вырос.
У праздника много традиций — как государственных, так и семейных мероприятий. Ежегодно многодетные матери получают награды — звание «Мать-героиня», орден «Родительская слава» и медали. По всей стране проходят концерты, выставки детских рисунков и социальные акции. Многие регионы предоставляют женщинам дополнительный выходной и материальную помощь.
В США, Канаде, Германии и еще более 80 странах этот день приходится на второе воскресенье мая. В Великобритании и Ирландии его празднуют в четвертое воскресенье Великого поста, а в Испании, Португалии и Литве — строго 8 мая.
Интересно, что:
- Во Франции День матери выпадает на последнее воскресенье мая (и становится рабочим днем, если совпадает с Троицей)
- В Египте и других арабских странах его отмечают 21 марта, в день весеннего равноденствия
- В Польше, Никарагуа и на Филиппинах дата фиксированная — 26 мая
В 2025 году в России более 1,6 миллиона многодетных матерей будут принимать поздравления. Около 130 женщин получат почетное звание «Мать-героиня», а 300-400 семей — орден «Родительская слава». Но главное в этот день — личное внимание: теплые слова, объятия и благодарность тем, кто подарил жизнь и любовь.
Поздравления с Днем матери 2025
Трогательные
Мама, я до сих пор чувствую тепло твоих рук, помню колыбельные и ту безграничную веру, что ты дарила мне каждый день. Ты — мой первый дом, и где бы я ни был, твоя любовь остается моим главным ориентиром. С Днем матери!
Всю свою жизнь я ищу свое место в мире, а потом вспоминаю, что самое безопасное место уже было — у тебя на руках. Спасибо, что твое сердце всегда было моей крепостью. Люблю тебя, с праздником!
Быть мамой — значит отдавать частичку своей души, не ожидая ничего взамен. Спасибо, что ты отдала мне так много, что этой любви хватит на всю мою жизнь. С Днем матери, родная!
Милые (нежные и теплые)
С Днем матери! Ты — тот самый человек, с кем можно пить чай в 3 часа ночи и молчать о самом главном, и это будет лучшим разговором в жизни. Спасибо, что ты есть, именно такая — моя, единственная и неповторимая.
Я бы хотела, чтобы у меня были суперспособности, но потом понимаю — они у тебя. Ты одним взглядом понимаешь, что у меня на душе, а одним объятием лечишь любую грусть. С праздником, моя супермама!
С Днем матери! Желаю тебе сегодня уютного утра, спокойного дня и вечера, наполненного тишиной и запахом любимых цветов. Ты заслуживаешь всей нежности этого мира.
С юмором (легкие и смешные)
Мам, с праздником! Спасибо, что не убила в тот раз, когда я подстриг кота/разобрал будильник/сделал перманент себе и подруге. Твое ангельское терпение заслуживает Нобелевской премии! Обнимаю крепко!
Говорят, все мамы умеют читать мысли. Если это правда, то ты — мой личный супергерой. Или экстрасенс. В любом случае, спасибо, что не используешь силы во зло! С Днем матери!
Желаю тебе сегодня отдохнуть, поспать до обеда и чтобы посудомойка сама себя загрузила. А еще — чтобы мы, твои дети, вели себя как минимум на 50% приличнее, чем обычно! Любим, с праздником!
Благодарные (искренние)
Спасибо тебе не просто за рождение, а за каждую ночь без сна, за каждую слезу, украдкой смахнутую из-за моих неудач, и за каждую улыбку, подаренную мне просто так. С Днем матери!
Я сейчас понимаю, что твоя «работа» мамой — это труд без выходных, отпусков и больничных. И ты всегда выполняла ее на «отлично». Низкий поклон тебе за это. С праздником!
С Днем матери, родная! Ты научила меня не только ходить и говорить, но и любить, прощать, верить в себя. Все, что я умею самого важного, — начинается с тебя.
Топ-20 лучших подарков на День матери
- Умный термос или крутка с подогревом. Чтобы любимый чай или кофе всегда оставались горячими.
- Подарочный сертификат в спа-салон или на массаж. Возможность расслабиться и позаботиться о себе — бесценна.
- Кашпо с цветущим комнатным растением (например, орхидея, цикламен). Будет напоминать о вашей любви круглый год.
- Качественная косметика для ухода. Набор по уходу за лицом или телом от хорошего бренда, подобранный с учетом ее предпочтений.
- Плед с фотопечатью или именной вышивкой. Теплый, уютный и персонализированный подарок.
- Кулинарный мастер-класс для вас двоих. Совместные впечатления и новый кулинарный опыт сближают.
- Ювелирное украшение с гравировкой (инициалы, дата). Классический и всегда трогательный подарок.
- Электронная фоторамка с уже загруженными семейными фотографиями. Подарок, который будет показывать самые счастливые моменты.
- Умная колонка с голосовым помощником. Поможет управлять бытом, слушать музыку и будет хорошим компаньоном.
- Книга от известного шеф-повара или подарочное издание её любимого автора.
- Набор для хобби (например, для вышивания, скрапбукинга, арома-свечей). Поможет посвятить время себе и своему увлечению.
- Подписка на стриминговый сервис (кино, музыка) или сервис с аудиокнигами.
- Набор ароматических свечей или диффузоров с любимыми запахами для создания уюта.
- Портативная колонка для душа. Чтобы любимые песни звучали везде.
- Электрическое одеяло или грелка с регулировкой температуры. Гарантированный уют холодными вечерами.
- Подарок-впечатление: билеты в театр, на концерт или на выставку.
- Смарт-часы или фитнес-браслет. Для контроля здоровья, сна и активности.
- Самовар или красивая чайная пара для создания особой церемонии чаепития.
- Набор качественного кофе, чая или сладостей от известных брендов.
- Ваше время. Самый ценный подарок. Распечатайте купон на «Завтрак в постель», «Прогулку в парке без спешки» или «Вечер без готовки».
С Днем матери стихи
1. С Днем матери, мамуля дорогая!
Пусть улыбка светит на лице.
Я тебе здоровья пожелаю,
Счастья безграничного в судьбе.
Пусть мечты сбываются быстрее,
Пусть в душе царит весна всегда.
Я люблю тебя все горячее,
Мамочка родная моя.
2. День чудесный в ноябре
Отмечают мамы все,
Те, кто деточку родил,
Одевал, кормил, растил!
Вам желаем мы любви,
Исполнения мечты,
Чтобы детки уважали
И почаще обнимали!
3. Этот день теплом наполненный,
И любви полна Земля.
Поздравляю я с Днем Матери,
Дорогая мама моя.
Твои руки целую нежные,
Обнимаю крепко тебя.
За все спасибо, родная моя.
Очень сильно люблю тебя.
Картинки с Днем матери 2025
