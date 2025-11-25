День матери 2025: самые душевные открытки и слова, которые растрогают любую маму

Российский день матери в 2025 году пройдет 30 ноября Фото: Создано в Midjourney

В ноябре в России отмечают День матери — праздник, который посвящен самым важным женщинам в нашей жизни. URA.RU подготовило подборку ярких картинок и душевных поздравлений — сохраняйте их и отправляйте мамам, бабушкам, родственницам и друзьям, чтобы порадовать в этот особенный день.

Когда отмечают День матери в 2025 году

В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот праздник приходится на 30 ноября. Это официальная дата, которая ежегодно остаётся неизменной, и в этот день принято поздравлять всех матерей, дарить им внимание, заботу и подарки.

История Дня матери в России

У праздника официальный статус с 1998 года, когда Президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Инициатива учреждения праздника принадлежала Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Дата была выбрана осознанно: ноябрь — время, когда особенно ценится домашнее тепло, а материнская забота становится настоящей опорой в преддверии зимы.

У праздника есть трогательный символ — забытая игрушка-медвежонок с розой в лапах, созданная художником Евгением Ухналевым. Этот образ напоминает, что мама всегда ждет и помнит своего ребенка, даже когда он вырос.

У праздника много традиций — как государственных, так и семейных мероприятий. Ежегодно многодетные матери получают награды — звание «Мать-героиня», орден «Родительская слава» и медали. По всей стране проходят концерты, выставки детских рисунков и социальные акции. Многие регионы предоставляют женщинам дополнительный выходной и материальную помощь.

В США, Канаде, Германии и еще более 80 странах этот день приходится на второе воскресенье мая. В Великобритании и Ирландии его празднуют в четвертое воскресенье Великого поста, а в Испании, Португалии и Литве — строго 8 мая.

Интересно, что:

Во Франции День матери выпадает на последнее воскресенье мая (и становится рабочим днем, если совпадает с Троицей)

В Египте и других арабских странах его отмечают 21 марта, в день весеннего равноденствия

В Польше, Никарагуа и на Филиппинах дата фиксированная — 26 мая

В 2025 году в России более 1,6 миллиона многодетных матерей будут принимать поздравления. Около 130 женщин получат почетное звание «Мать-героиня», а 300-400 семей — орден «Родительская слава». Но главное в этот день — личное внимание: теплые слова, объятия и благодарность тем, кто подарил жизнь и любовь.

Поздравления с Днем матери 2025

Трогательные

Мама, я до сих пор чувствую тепло твоих рук, помню колыбельные и ту безграничную веру, что ты дарила мне каждый день. Ты — мой первый дом, и где бы я ни был, твоя любовь остается моим главным ориентиром. С Днем матери!

Всю свою жизнь я ищу свое место в мире, а потом вспоминаю, что самое безопасное место уже было — у тебя на руках. Спасибо, что твое сердце всегда было моей крепостью. Люблю тебя, с праздником!

Быть мамой — значит отдавать частичку своей души, не ожидая ничего взамен. Спасибо, что ты отдала мне так много, что этой любви хватит на всю мою жизнь. С Днем матери, родная!

Милые (нежные и теплые)

С Днем матери! Ты — тот самый человек, с кем можно пить чай в 3 часа ночи и молчать о самом главном, и это будет лучшим разговором в жизни. Спасибо, что ты есть, именно такая — моя, единственная и неповторимая.

Я бы хотела, чтобы у меня были суперспособности, но потом понимаю — они у тебя. Ты одним взглядом понимаешь, что у меня на душе, а одним объятием лечишь любую грусть. С праздником, моя супермама!

С Днем матери! Желаю тебе сегодня уютного утра, спокойного дня и вечера, наполненного тишиной и запахом любимых цветов. Ты заслуживаешь всей нежности этого мира.

С юмором (легкие и смешные)

Мам, с праздником! Спасибо, что не убила в тот раз, когда я подстриг кота/разобрал будильник/сделал перманент себе и подруге. Твое ангельское терпение заслуживает Нобелевской премии! Обнимаю крепко!

Говорят, все мамы умеют читать мысли. Если это правда, то ты — мой личный супергерой. Или экстрасенс. В любом случае, спасибо, что не используешь силы во зло! С Днем матери!

Желаю тебе сегодня отдохнуть, поспать до обеда и чтобы посудомойка сама себя загрузила. А еще — чтобы мы, твои дети, вели себя как минимум на 50% приличнее, чем обычно! Любим, с праздником!

Благодарные (искренние)

Спасибо тебе не просто за рождение, а за каждую ночь без сна, за каждую слезу, украдкой смахнутую из-за моих неудач, и за каждую улыбку, подаренную мне просто так. С Днем матери!

Я сейчас понимаю, что твоя «работа» мамой — это труд без выходных, отпусков и больничных. И ты всегда выполняла ее на «отлично». Низкий поклон тебе за это. С праздником!

С Днем матери, родная! Ты научила меня не только ходить и говорить, но и любить, прощать, верить в себя. Все, что я умею самого важного, — начинается с тебя.

В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Топ-20 лучших подарков на День матери

Умный термос или крутка с подогревом. Чтобы любимый чай или кофе всегда оставались горячими. Подарочный сертификат в спа-салон или на массаж. Возможность расслабиться и позаботиться о себе — бесценна. Кашпо с цветущим комнатным растением (например, орхидея, цикламен). Будет напоминать о вашей любви круглый год. Качественная косметика для ухода. Набор по уходу за лицом или телом от хорошего бренда, подобранный с учетом ее предпочтений. Плед с фотопечатью или именной вышивкой. Теплый, уютный и персонализированный подарок. Кулинарный мастер-класс для вас двоих. Совместные впечатления и новый кулинарный опыт сближают. Ювелирное украшение с гравировкой (инициалы, дата). Классический и всегда трогательный подарок. Электронная фоторамка с уже загруженными семейными фотографиями. Подарок, который будет показывать самые счастливые моменты. Умная колонка с голосовым помощником. Поможет управлять бытом, слушать музыку и будет хорошим компаньоном. Книга от известного шеф-повара или подарочное издание её любимого автора. Набор для хобби (например, для вышивания, скрапбукинга, арома-свечей). Поможет посвятить время себе и своему увлечению. Подписка на стриминговый сервис (кино, музыка) или сервис с аудиокнигами. Набор ароматических свечей или диффузоров с любимыми запахами для создания уюта. Портативная колонка для душа. Чтобы любимые песни звучали везде. Электрическое одеяло или грелка с регулировкой температуры. Гарантированный уют холодными вечерами. Подарок-впечатление: билеты в театр, на концерт или на выставку. Смарт-часы или фитнес-браслет. Для контроля здоровья, сна и активности. Самовар или красивая чайная пара для создания особой церемонии чаепития. Набор качественного кофе, чая или сладостей от известных брендов. Ваше время. Самый ценный подарок. Распечатайте купон на «Завтрак в постель», «Прогулку в парке без спешки» или «Вечер без готовки».

С Днем матери стихи

1. С Днем матери, мамуля дорогая!

Пусть улыбка светит на лице.

Я тебе здоровья пожелаю,

Счастья безграничного в судьбе.

Пусть мечты сбываются быстрее,

Пусть в душе царит весна всегда.

Я люблю тебя все горячее,

Мамочка родная моя.





2. День чудесный в ноябре

Отмечают мамы все,

Те, кто деточку родил,

Одевал, кормил, растил!

Вам желаем мы любви,

Исполнения мечты,

Чтобы детки уважали

И почаще обнимали!





3. Этот день теплом наполненный,

И любви полна Земля.

Поздравляю я с Днем Матери,

Дорогая мама моя.

Твои руки целую нежные,

Обнимаю крепко тебя.

За все спасибо, родная моя.

Очень сильно люблю тебя.





Картинки с Днем матери 2025

URA.RU подготовило открытки ко Дню матери 2025. Сохраняйте и отправляйте близким.

День матери в России учреждён Указом Президента в 1998 году Фото: URA.RU

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября Фото: URA.RU

Символ Дня матери в России — плюшевый медвежонок с розой Фото: URA.RU

В 2025 году День матери выпадает на 30 ноября Фото: URA.RU

В этот день многодетным матерям вручают орден «Родительская слава» Фото: URA.RU

Более 80 стран мира отмечают День матери во второе воскресенье мая Фото: URA.RU

В Египте День матери отмечают 21 марта — в день весеннего равноденствия Фото: URA.RU

Традиционные подарки на День матери: цветы, открытки, сладости Фото: URA.RU

В США День матери — самый популярный день для телефонных звонков Фото: URA.RU