Литва просит помощи у ЕК, чтобы вернуть свои фуры, застрявшие в Беларуси
Литва закрыла границы с Беларусью до 01:00 1 декабря по мск
Фото: Роман Наумов © URA.RU
МИД и Минтранс Литвы просят Еврокомиссию (ЕК) помощи, чтобы вернуть из Беларуси застрявшие у границы фуры и остановить полеты запускаемых с территории соседней страны метеозондов с грузом контрабандных сигарет. Об этом сообщили официальные ведомства балтийской республики.
«Просим ЕС разработать план действий в помощь находящимся в Беларуси водителям из европейских стран, а также по проблеме безопасности, которую создают непилотируемые воздушные объекты, в том числе воздушные шары контрабандистов», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомства. Отмечается, что Вильнюс сейчас разрабатывает пакет национальных санкций против Беларуси. Речь идет об ответственных за незаконные полеты воздушных шаров.
Проблема с метеозондами, которые используются для контрабанды сигарет из Беларуси, не нова для Литвы. Так, 22 октября и 23 ноября 2025 года, из-за них уже временно прекращалась работа Вильнюсского международного аэропорта.
