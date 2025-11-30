Литва просит помощи у ЕК, чтобы вернуть свои фуры, застрявшие в Беларуси

Литва закрыла границы с Беларусью до 01:00 1 декабря по мск Фото: Роман Наумов © URA.RU

МИД и Минтранс Литвы просят Еврокомиссию (ЕК) помощи, чтобы вернуть из Беларуси застрявшие у границы фуры и остановить полеты запускаемых с территории соседней страны метеозондов с грузом контрабандных сигарет. Об этом сообщили официальные ведомства балтийской республики.

«Просим ЕС разработать план действий в помощь находящимся в Беларуси водителям из европейских стран, а также по проблеме безопасности, которую создают непилотируемые воздушные объекты, в том числе воздушные шары контрабандистов», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомства. Отмечается, что Вильнюс сейчас разрабатывает пакет национальных санкций против Беларуси. Речь идет об ответственных за незаконные полеты воздушных шаров.