В Госдуме объявили, что работа по импортозамещению WhatsApp* завершается

Импортозамещение мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) завершится в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Благодаря стремительному развитию национальной платформы Mах, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — написал Боярский в своем аккаунте в соцсети Мах. Он также подчеркнул, что, несмотря на имевшиеся возможности, WhatsApp не предпринял никаких шагов для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами. По его мнению, в связи с этим нет оснований и дальше мириться с действиями Meta и ее мессенджера, которые игнорируют законодательство РФ и и создают риски, связанные с угрозами и утечками данных.