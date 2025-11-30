В Госдуме объявили, что работа по импортозамещению WhatsApp* завершается
Импортозамещение WhatsApp успешно завершается из-за стремительного развития платформы Mах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Импортозамещение мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) завершится в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Благодаря стремительному развитию национальной платформы Mах, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — написал Боярский в своем аккаунте в соцсети Мах. Он также подчеркнул, что, несмотря на имевшиеся возможности, WhatsApp не предпринял никаких шагов для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами. По его мнению, в связи с этим нет оснований и дальше мириться с действиями Meta и ее мессенджера, которые игнорируют законодательство РФ и и создают риски, связанные с угрозами и утечками данных.
Как ранее сообщал Life.ru, в Госдуме назвали сбои WhatsApp неуважением к России, а блокировку — вопросом времени. Также издание рассказывало, какими сервисами можно заменить мессенджер.
*WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Вано30 ноября 2025 17:28А вообщем как обстоят дела с импортозамещением?