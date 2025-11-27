Пользователи столкнулись со сбоями WhatsApp в России: лучшие альтернативы мессенджеру
Восемь сервисов могут заменить WhatsApp для российских пользователей
Пользователи WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России из разных регионов страны жаловались на трудности с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов. Неполадки крупного масштаба возникли в период, когда в России усилились меры по регулированию деятельности иностранных мессенджеров, а официальные лица не исключали возможности полной блокировки данной платформы. URA.RU сформировало список из восьми сервисов для обмена сообщениями, которые могут быть использованы в качестве альтернативы мессенджера.
MAX
MAX представляет собой национальную мультисервисную платформу и мессенджер, созданный специально для пользователей из России. Платформа доступна для установки на устройства с операционными системами Android и iOS. Также у мессенджера имеется веб-версия для использования на персональных компьютерах.
К преимуществам MAX можно отнести:
- интеграцию с российскими сервисами (СБП, Госуслуги, цифровой ID);
- удобный интерфейс с сортировкой чатов по папкам;
- мини-приложения с нейросетями (GigaChat, YandexGPT);
- поддержку групповых чатов и каналов;
- функцию денежных переводов внутри чатов;
- экономное потребление трафика;
- работу звонков при слабом соединении;
- «безопасный режим» для ограничения контактов;
- быструю доставку сообщений.
VK Messenger
VK Messenger универсальный мессенджер с интеграцией социальной сети
На сегодняшний день платформа «ВКонтакте» уже не ограничивается функциями социальной сети. В 2016 году был представлен самостоятельный продукт — приложение VK Messenger. Сервис предоставляет возможности не только для обмена текстовыми сообщениями, но и для осуществления голосовых и видеозвонков. Также в приложении реализована функция создания групповых каналов, количество участников в которых не ограничено.
VK Messenger можно использовать на различных операционных системах, включая Windows, macOS и Linux, а также на мобильных платформах Android и iOS. Доступна и веб-версия приложения.
Среди достоинств VK Messenger можно выделить следующие:
- возможность организации чатов с помощью папок;
- ускоренная загрузка видео и обмен файлами с увеличенным лимитом до 4 Гб;
- интеграция с образовательной платформой «Сферум» (от VK) через добавление учебного профиля;
- настройка фона чата;
- функция переноса чатов из WhatsApp;
- бесплатный доступ к сервису;
- возможность планирования встреч.
К недостаткам приложения относится тесная интеграция с социальной сетью «ВКонтакте», что может быть неудобно для пользователей, не использующих эту платформу. Помимо этого, в мессенджере отсутствуют возможности создания ботов и каналов, ограничивая его функциональность для бизнеса и контент-распространения. Также пользователи периодически сталкиваются с техническими проблемами — приложение может неожиданно закрываться, а система иногда некорректно отображает непрочитанные сообщения, создавая дополнительные неудобства в коммуникации.
Telegram
Telegram популярная платформа с ботами и каналами
Telegram представляет собой один из наиболее востребованных мессенджеров на территории Российской Федерации. Он нашел широкое применение не только в сфере личной коммуникации, но и в бизнес-среде, а также для создания telegram-каналов и групповых чатов. Запуск мессенджера состоялся в 2013 году, и в настоящее время он доступен для использования на операционных системах Windows, MacOS, Linux, а также на мобильных платформах Android и iOS. Кроме того, имеется версия для Haiku и веб-версия сервиса.
В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на использование функции звонков в Telegram. Однако, согласно позиции Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, возможность осуществления звонков может быть возобновлена, если мессенджер выполнит требования законодательства РФ, включая предоставление определенных данных.
К преимуществам Telegram можно отнести:
- надежное шифрование и защиту конфиденциальности данных;
- быструю доставку сообщений;
- возможность создания групповых чатов и telegram-каналов;
- функционал для работы с ботами;
- автоматическую загрузку медиафайлов на устройство;
- гибкие настройки внешнего вида чатов;
- доступность основных функций без необходимости оплаты;
- функцию отложенной отправки сообщений;
- возможность организации сообщений по папкам.
Вместе с тем использование мессенджера сопряжено с некоторыми ограничениями и рисками. Так, из-за того, что Роскомнадзор включил Telegram в перечень иностранных сервисов, его нельзя использовать банкам, некредитным финансовым организациям и государственным компаниям. При этом 17 июля 2025 года Telegram приступил к процессу регистрации представительства в России в соответствии с законодательством о «приземлении». Кроме того, популярность мессенджера привлекает внимание мошенников, поэтому пользователям следует проявлять осторожность при взаимодействии с незнакомыми контактами и ботами.
«Яндекс Мессенджер»
«Яндекс Мессенджер» — это мессенджер, который компания «Яндекс» разрабатывает с 2017 года. Сервис ориентирован на использование в корпоративных целях. Его можно установить на операционные системы Windows, macOS и Linux, а также на мобильные платформы Android и iOS. Кроме того, «Яндекс Мессенджер» доступен в Яндекс Браузере и имеет веб-версию.
Среди функциональных возможностей мессенджера можно выделить:
- создание приватных и групповых чатов;
- возможность формирования каналов;
- функция реакций в чатах;
- возможность оставлять комментарии к отдельным сообщениям;
- аудио- и видеозвонки (с ограничением числа участников до 40 человек);
- интеграция с другими сервисами «Яндекса»: работа с документами, доступ к электронной почте и диску.
Сервис имеет ряд функциональных ограничений. В нем отсутствует возможность выделения текста. Нет поддержки стикеров и хэштегов, а также нельзя добавить информацию в профиль аккаунта. Кроме того, пользователи не могут сортировать чаты по папкам и просматривать список устройств, подключенных к аккаунту, что создает определенные неудобства при организации переписки и контроле безопасности.
Jabber/XMPPО
Jabber/XMPP открытый протокол для кастомизации мессенджера
Протокол XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol — расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии), лежащий в основе открытого стандарта для обмена сообщениями Jabber, может быть использован для разработки корпоративного мессенджера. На базе данного протокола создано множество популярных приложений и сервисов. Среди преимуществ XMPP можно выделить следующие:
- доступность исходного кода для изучения и модификации, что позволяет пользователям и компаниям разрабатывать собственные мессенджеры;
- возможность эффективно контролировать данные и обеспечивать конфиденциальность;
- гибкость настройки мессенджера в соответствии с потребностями;
- наличие широкого спектра клиентских приложений, совместимых с XMPP;
- многофункциональность: поддержка ботов, передача файлов, осуществление голосовых и видеозвонков, а также возможность расширения функционала посредством плагинов и модулей.
Вместе с тем использование XMPP имеет и некоторые недостатки. Для использования протокола требуется специальные технические знания для настройки серверов и программного обеспечения. Низкая популярность протокола среди обычных пользователей ограничивает возможности его практического применения.
Compass
Compass — корпоративный мессенджер российской разработки, который включен в реестр отечественного программного обеспечения. Программа с открытым исходным кодом может быть развернута на собственном сервере пользователя. Compass совместим с операционными системами MacOS, Windows, Linux, а также с мобильными платформами Android, iOS и HarmonyOS.
Среди достоинств мессенджера можно выделить:
- возможность проведения видеоконференций с участием до тысячи человек;
- наличие личных, групповых и избранных чатов;
- функцию добавления комментариев к сообщениям;
- возможность разделения чатов по отдельным пространствам;
- инструментарий для сбора статистики по действиям пользователей в команде.
Данный мессенджер не поддерживает тёмную тему оформления. В приложении отсутствует веб-версия для работы с компьютера. Функциональность сервиса не включает инструменты демонстрации и записи экрана.
eXpress
eXpress платформа для бизнес-коммуникаций с интуитивным интерфейсом
Российская платформа корпоративных коммуникаций eXpress также зарегистрирована в реестре отечественного ПО и насчитывает свыше миллиона активных пользователей. Платформа доступна на Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Harmony OS, а также имеет веб-версию.
К преимуществам eXpress относятся:
- встроенные чаты и треды, поддержка голосовых и видеозвонков, возможность отправки аудиосообщений и использования реакций;
- возможность организации видеоконференций для более чем 250 участников;
- функционал обмена медиафайлами, контактами и геолокацией;
- встроенные инструменты для редактирования изображений;
- функция настройки автоматического удаления прочитанных сообщений с таймером;
- интуитивно понятный интерфейс.
Среди недостатков можно отметить:
- отсутствие статусов пользователя;
- ограничение на запуск видеоконференций в бесплатной версии;
- ограничение на размер отправляемых файлов (до 25 Мб) в бесплатной версии.
«Пачка»
«Пачка» — это корпоративный мессенджер, разработанный российской компанией «Примавера». Его можно интегрировать в различные бизнес-платформы. Мессенджер доступен на Windows, macOS, Linux, Android, iOS, в «Яндекс Браузере», а также имеет веб-версию.
Достоинства «Пачки»:
- поддержка чатов, веток, реакций, обмена файлами и видеосообщениями;
- функция проведения опросов для принятия коллективных решений;
- наличие особого типа сообщений, которые получают все участники чата, даже если у них отключены уведомления;
- возможность осуществления аудио- и видеозвонков, а также проведения конференций для 100 человек;
- предоставление бесплатных гостевых аккаунтов для приглашения внешних пользователей;
- функция резервного копирования данных;
- мессенджере отсутствует функция отправки аудиосообщений;
- пользователи не могут одновременно работать с несколькими учетными записями в приложении.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
