Пользователи столкнулись со сбоями WhatsApp в России: лучшие альтернативы мессенджеру

Восемь сервисов могут заменить WhatsApp для российских пользователей Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Пользователи WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России из разных регионов страны жаловались на трудности с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов. Неполадки крупного масштаба возникли в период, когда в России усилились меры по регулированию деятельности иностранных мессенджеров, а официальные лица не исключали возможности полной блокировки данной платформы. URA.RU сформировало список из восьми сервисов для обмена сообщениями, которые могут быть использованы в качестве альтернативы мессенджера.

MAX

MAX представляет собой национальную мультисервисную платформу и мессенджер, созданный специально для пользователей из России. Платформа доступна для установки на устройства с операционными системами Android и iOS. Также у мессенджера имеется веб-версия для использования на персональных компьютерах.

К преимуществам MAX можно отнести:

интеграцию с российскими сервисами (СБП, Госуслуги, цифровой ID);

удобный интерфейс с сортировкой чатов по папкам;

мини-приложения с нейросетями (GigaChat, YandexGPT);

поддержку групповых чатов и каналов;

функцию денежных переводов внутри чатов;

экономное потребление трафика;

работу звонков при слабом соединении;

«безопасный режим» для ограничения контактов;

быструю доставку сообщений.

Продолжение после рекламы

VK Messenger

VK Messenger универсальный мессенджер с интеграцией социальной сети Фото: Размик Закарян © URA.RU

На сегодняшний день платформа «ВКонтакте» уже не ограничивается функциями социальной сети. В 2016 году был представлен самостоятельный продукт — приложение VK Messenger. Сервис предоставляет возможности не только для обмена текстовыми сообщениями, но и для осуществления голосовых и видеозвонков. Также в приложении реализована функция создания групповых каналов, количество участников в которых не ограничено.

VK Messenger можно использовать на различных операционных системах, включая Windows, macOS и Linux, а также на мобильных платформах Android и iOS. Доступна и веб-версия приложения.

Среди достоинств VK Messenger можно выделить следующие:

возможность организации чатов с помощью папок;

ускоренная загрузка видео и обмен файлами с увеличенным лимитом до 4 Гб;

интеграция с образовательной платформой «Сферум» (от VK) через добавление учебного профиля;

настройка фона чата;

функция переноса чатов из WhatsApp;

бесплатный доступ к сервису;

возможность планирования встреч.

К недостаткам приложения относится тесная интеграция с социальной сетью «ВКонтакте», что может быть неудобно для пользователей, не использующих эту платформу. Помимо этого, в мессенджере отсутствуют возможности создания ботов и каналов, ограничивая его функциональность для бизнеса и контент-распространения. Также пользователи периодически сталкиваются с техническими проблемами — приложение может неожиданно закрываться, а система иногда некорректно отображает непрочитанные сообщения, создавая дополнительные неудобства в коммуникации.

Telegram

Telegram популярная платформа с ботами и каналами Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Telegram представляет собой один из наиболее востребованных мессенджеров на территории Российской Федерации. Он нашел широкое применение не только в сфере личной коммуникации, но и в бизнес-среде, а также для создания telegram-каналов и групповых чатов. Запуск мессенджера состоялся в 2013 году, и в настоящее время он доступен для использования на операционных системах Windows, MacOS, Linux, а также на мобильных платформах Android и iOS. Кроме того, имеется версия для Haiku и веб-версия сервиса.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на использование функции звонков в Telegram. Однако, согласно позиции Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, возможность осуществления звонков может быть возобновлена, если мессенджер выполнит требования законодательства РФ, включая предоставление определенных данных.

К преимуществам Telegram можно отнести:

надежное шифрование и защиту конфиденциальности данных;

быструю доставку сообщений;

возможность создания групповых чатов и telegram-каналов;

функционал для работы с ботами;

автоматическую загрузку медиафайлов на устройство;

гибкие настройки внешнего вида чатов;

доступность основных функций без необходимости оплаты;

функцию отложенной отправки сообщений;

возможность организации сообщений по папкам.

Продолжение после рекламы

Вместе с тем использование мессенджера сопряжено с некоторыми ограничениями и рисками. Так, из-за того, что Роскомнадзор включил Telegram в перечень иностранных сервисов, его нельзя использовать банкам, некредитным финансовым организациям и государственным компаниям. При этом 17 июля 2025 года Telegram приступил к процессу регистрации представительства в России в соответствии с законодательством о «приземлении». Кроме того, популярность мессенджера привлекает внимание мошенников, поэтому пользователям следует проявлять осторожность при взаимодействии с незнакомыми контактами и ботами.

«Яндекс Мессенджер»

«Яндекс Мессенджер» — это мессенджер, который компания «Яндекс» разрабатывает с 2017 года. Сервис ориентирован на использование в корпоративных целях. Его можно установить на операционные системы Windows, macOS и Linux, а также на мобильные платформы Android и iOS. Кроме того, «Яндекс Мессенджер» доступен в Яндекс Браузере и имеет веб-версию.

Среди функциональных возможностей мессенджера можно выделить:

создание приватных и групповых чатов;

возможность формирования каналов;

функция реакций в чатах;

возможность оставлять комментарии к отдельным сообщениям;

аудио- и видеозвонки (с ограничением числа участников до 40 человек);

интеграция с другими сервисами «Яндекса»: работа с документами, доступ к электронной почте и диску.

Сервис имеет ряд функциональных ограничений. В нем отсутствует возможность выделения текста. Нет поддержки стикеров и хэштегов, а также нельзя добавить информацию в профиль аккаунта. Кроме того, пользователи не могут сортировать чаты по папкам и просматривать список устройств, подключенных к аккаунту, что создает определенные неудобства при организации переписки и контроле безопасности.

Jabber/XMPPО

Jabber/XMPP открытый протокол для кастомизации мессенджера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Протокол XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol — расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии), лежащий в основе открытого стандарта для обмена сообщениями Jabber, может быть использован для разработки корпоративного мессенджера. На базе данного протокола создано множество популярных приложений и сервисов. Среди преимуществ XMPP можно выделить следующие:

доступность исходного кода для изучения и модификации, что позволяет пользователям и компаниям разрабатывать собственные мессенджеры;

возможность эффективно контролировать данные и обеспечивать конфиденциальность;

гибкость настройки мессенджера в соответствии с потребностями;

наличие широкого спектра клиентских приложений, совместимых с XMPP;

многофункциональность: поддержка ботов, передача файлов, осуществление голосовых и видеозвонков, а также возможность расширения функционала посредством плагинов и модулей.

Продолжение после рекламы

Вместе с тем использование XMPP имеет и некоторые недостатки. Для использования протокола требуется специальные технические знания для настройки серверов и программного обеспечения. Низкая популярность протокола среди обычных пользователей ограничивает возможности его практического применения.

Compass

Compass — корпоративный мессенджер российской разработки, который включен в реестр отечественного программного обеспечения. Программа с открытым исходным кодом может быть развернута на собственном сервере пользователя. Compass совместим с операционными системами MacOS, Windows, Linux, а также с мобильными платформами Android, iOS и HarmonyOS.

Среди достоинств мессенджера можно выделить:

возможность проведения видеоконференций с участием до тысячи человек;

наличие личных, групповых и избранных чатов;

функцию добавления комментариев к сообщениям;

возможность разделения чатов по отдельным пространствам;

инструментарий для сбора статистики по действиям пользователей в команде.

Данный мессенджер не поддерживает тёмную тему оформления. В приложении отсутствует веб-версия для работы с компьютера. Функциональность сервиса не включает инструменты демонстрации и записи экрана.

eXpress

eXpress платформа для бизнес-коммуникаций с интуитивным интерфейсом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российская платформа корпоративных коммуникаций eXpress также зарегистрирована в реестре отечественного ПО и насчитывает свыше миллиона активных пользователей. Платформа доступна на Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Harmony OS, а также имеет веб-версию.

К преимуществам eXpress относятся:

встроенные чаты и треды, поддержка голосовых и видеозвонков, возможность отправки аудиосообщений и использования реакций;

возможность организации видеоконференций для более чем 250 участников;

функционал обмена медиафайлами, контактами и геолокацией;

встроенные инструменты для редактирования изображений;

функция настройки автоматического удаления прочитанных сообщений с таймером;

интуитивно понятный интерфейс.





Среди недостатков можно отметить:

отсутствие статусов пользователя;

ограничение на запуск видеоконференций в бесплатной версии;

ограничение на размер отправляемых файлов (до 25 Мб) в бесплатной версии.

«Пачка»

«Пачка» — это корпоративный мессенджер, разработанный российской компанией «Примавера». Его можно интегрировать в различные бизнес-платформы. Мессенджер доступен на Windows, macOS, Linux, Android, iOS, в «Яндекс Браузере», а также имеет веб-версию.

Достоинства «Пачки»:

поддержка чатов, веток, реакций, обмена файлами и видеосообщениями;

функция проведения опросов для принятия коллективных решений;

наличие особого типа сообщений, которые получают все участники чата, даже если у них отключены уведомления;

возможность осуществления аудио- и видеозвонков, а также проведения конференций для 100 человек;

предоставление бесплатных гостевых аккаунтов для приглашения внешних пользователей;

функция резервного копирования данных;

мессенджере отсутствует функция отправки аудиосообщений;

пользователи не могут одновременно работать с несколькими учетными записями в приложении.

Продолжение после рекламы