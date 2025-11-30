Магнитные бури в декабре: какие дни станут испытанием для метеозависимых
Россиян ожидает непростое завершение года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Начало зимы принесет не только морозы, но и мощные геомагнитные возмущения. Ученые прогнозируют несколько опасных периодов, которые особенно остро почувствуют метеозависимые люди. В материале URA.RU — полный график магнитных бурь на декабрь.
Солнечная активность в ноябре 2025
Ноябрь 2025 года завершился заметным всплеском солнечной активности, что может повлиять на геомагнитную обстановку в декабре. В последние дни месяца на Солнце произошла серия вспышек, включая шесть значительных событий за одни сутки.
Самым мощным событием стала вспышка класса M1.4 30 ноября— одна из наиболее интенсивных в конце ноября. Такие вспышки способны вызывать кратковременные нарушения радиосвязи и оказывать влияние на магнитосферу Земли. Одновременно с этим были зафиксированы пять вспышек класса C, что свидетельствует о продолжающейся активности на поверхности звезды.
Ноябрь закончился всплеском солнечной активности. Хотя сильных магнитных бурь в конце месяца не было, такая активность Солнца часто предшествует более серьезным геомагнитным возмущениям в ближайшие недели.
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2025
Точный прогноз геомагнитной обстановки возможен не более чем за два-три дня, поэтому данные могут корректироваться. Однако на основе информации от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН уже можно составить предварительный график магнитных бурь на декабрь. Это поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным периодам. По данным ученых, ситуация будет развиваться так:
Спокойное начало месяца
- 1 – 3 декабря: Зеленый уровень опасности (2 балла). Магнитосфера спокойная, серьезного влияния на самочувствие не ожидается.
Первые всплески активности
- 4 декабря: Начинается рост активности до 3 баллов. Уровень все еще зеленый, но магнитосфера становится возбужденной.
- 5 – 6 декабря: Оранжевый уровень опасности (4 балла). Период «активной магнитосферы», когда метеозависимые люди могут ощутить недомогание.
Затяжная передышка
- 7 – 20 декабря: Долгий период затишья. Преобладает зеленый уровень с незначительными всплесками. Это лучшее время месяца для решения важных задач и отдыха.
Бурный финал года
Конец месяца обещает быть напряженным, с серией мощных магнитных бурь. Ожидается, что самыми сложными днями месяца станутся 23 и 30 декабря — в эти даты прогнозируются магнитные бури силой в 5 баллов.
- 21 – 22 декабря: Оранжевый уровень (4 балла). Магнитосфера возбужденная.
- 23 декабря: Первый серьезный удар — красный уровень (5 баллов). Сильная магнитная буря.
- 24 декабря: Активность спадает до оранжевого уровня (4 балла).
- 25 – 26 декабря: Возвращение к спокойной магнитосфере, зеленый уровень (3 балла).
- 27 декабря: Новый всплеск до оранжевого уровня (4 балла).
- 28 декабря: Короткое затишье, зеленый уровень (3 балла).
- 29 декабря: Оранжевый уровень (4 балла).
- 30 декабря: Второй мощный удар — красный уровень (5 баллов). Сильная магнитная буря завершает год.
В декабре в России ожидаются магнитные бури
Фото: Создано в Midjourney
Как магнитные бури влияют на здоровье и кто в группе риска
Для здорового организма магнитные бури проходят незамеченными, но становятся серьезным стрессом для людей с хроническими заболеваниями, сообщала ранее в интервью URA.RU кардиолог Марина Орлова.
Почему ухудшается самочувствие
Врач пояснила, что магнитные бури действуют как дезориентирующий фактор для нервной системы. Это может провоцировать спазмы сосудов, скачки артериального давления и головокружения.
«Буря влияет на снижение уровня мелатонина», — отмечала Орлова. Недостаток этого гормона, регулирующего суточные ритмы, приводит к бессонницам, неврозам и усугубляет стресс. Под воздействием геомагнитных возмущений также замедляется капиллярный кровоток и повышается риск тромбообразования.
Кто переносит бури легко. Легче всего период геомагнитных возмущений переносят молодые и активные люди, чья вегетативная система легко адаптируется к изменениям. А также те, кто не следит за прогнозами магнитных бурь — здесь велика роль эффекта ноцебо, когда ожидание плохого самочувствия его же и провоцирует.
Кому стоит быть особенно осторожным
Кардиолог выделила несколько основных групп риска. Прежде всего, это пациенты с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца — у них чаще случаются гипертонические кризы и приступы стенокардии. Также в опасности люди, перенесшие инфаркты или инсульты, чьи сердечно-сосудистая и нервная системы остаются крайне уязвимыми.
«Периоды влияния магнитных бурь также опасны для людей, перенесших инфаркты или инсульты. Их сердечно-сосудистая и нервная системы крайне уязвимы», — объясняла специалист.
К группе риска врач также отнесла людей с нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов головного мозга и пожилых людей с большим количеством сопутствующих заболеваний.
Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Насколько возрастают риски
Орлова ссылалась на крупные международные исследования, показавшие однозначную связь между геомагнитной активностью и ростом числа госпитализаций. «Результаты оказались однозначными: в течение 1-3 дней после начала магнитных бурь этот показатель возрастает в среднем на 10-20%», — сообщила кардиолог. Для пациентов с коронарным атеросклерозом резкий спазм артерий на фоне повышенной вязкости крови может привести к полной закупорке сосуда тромбом.
Что делать при магнитных бурях
Кардиолог дала конкретные рекомендации, как вести себя в неблагоприятные дни.
- Главное — не паниковать. «Во-первых, не стоит паниковать. Если вы знаете о приближении неблагоприятного дня, то нужно воспринимать это как повод быть к себе более внимательным», — посоветовала Орлова. Она подчеркнула важность строгого соблюдения предписанной терапии и недопустимости пропуска приема лекарств.
- Корректируем образ жизни. Врач рекомендовала в эти дни отказаться от интенсивных физических нагрузок, тяжелой работы на даче и силовых тренировок, заменив их спокойными прогулками на свежем воздухе.
- Соблюдаем питьевой режим и диету. Особое внимание кардиолог советовала уделить питьевому режиму — 1,5 литра воды в день помогут снизить вязкость крови. При этом от кофе, крепкого чая и энергетиков лучше отказаться, так как они обезвоживают и возбуждают нервную систему. Питание должно быть легким, без жареного, острого и соленого. Алкоголь и сигареты в этот период особенно опасны, так как их негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему усиливается.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.