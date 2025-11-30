Магнитные бури в декабре: какие дни станут испытанием для метеозависимых

Россиян ожидает непростое завершение года Фото: Илья Московец © URA.RU

Начало зимы принесет не только морозы, но и мощные геомагнитные возмущения. Ученые прогнозируют несколько опасных периодов, которые особенно остро почувствуют метеозависимые люди. В материале URA.RU — полный график магнитных бурь на декабрь.

Солнечная активность в ноябре 2025

Ноябрь 2025 года завершился заметным всплеском солнечной активности, что может повлиять на геомагнитную обстановку в декабре. В последние дни месяца на Солнце произошла серия вспышек, включая шесть значительных событий за одни сутки.

Самым мощным событием стала вспышка класса M1.4 30 ноября— одна из наиболее интенсивных в конце ноября. Такие вспышки способны вызывать кратковременные нарушения радиосвязи и оказывать влияние на магнитосферу Земли. Одновременно с этим были зафиксированы пять вспышек класса C, что свидетельствует о продолжающейся активности на поверхности звезды.

Ноябрь закончился всплеском солнечной активности. Хотя сильных магнитных бурь в конце месяца не было, такая активность Солнца часто предшествует более серьезным геомагнитным возмущениям в ближайшие недели.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2025

Точный прогноз геомагнитной обстановки возможен не более чем за два-три дня, поэтому данные могут корректироваться. Однако на основе информации от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН уже можно составить предварительный график магнитных бурь на декабрь. Это поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным периодам. По данным ученых, ситуация будет развиваться так:

Спокойное начало месяца

1 – 3 декабря: Зеленый уровень опасности (2 балла). Магнитосфера спокойная, серьезного влияния на самочувствие не ожидается.

Первые всплески активности

4 декабря: Начинается рост активности до 3 баллов. Уровень все еще зеленый, но магнитосфера становится возбужденной.

5 – 6 декабря: Оранжевый уровень опасности (4 балла). Период «активной магнитосферы», когда метеозависимые люди могут ощутить недомогание.

Затяжная передышка

7 – 20 декабря: Долгий период затишья. Преобладает зеленый уровень с незначительными всплесками. Это лучшее время месяца для решения важных задач и отдыха.

Бурный финал года

Конец месяца обещает быть напряженным, с серией мощных магнитных бурь. Ожидается, что самыми сложными днями месяца станутся 23 и 30 декабря — в эти даты прогнозируются магнитные бури силой в 5 баллов.

21 – 22 декабря: Оранжевый уровень (4 балла). Магнитосфера возбужденная.

23 декабря: Первый серьезный удар — красный уровень (5 баллов). Сильная магнитная буря.

24 декабря: Активность спадает до оранжевого уровня (4 балла).

25 – 26 декабря: Возвращение к спокойной магнитосфере, зеленый уровень (3 балла).

27 декабря: Новый всплеск до оранжевого уровня (4 балла).

28 декабря: Короткое затишье, зеленый уровень (3 балла).

29 декабря: Оранжевый уровень (4 балла).

30 декабря: Второй мощный удар — красный уровень (5 баллов). Сильная магнитная буря завершает год.

Как магнитные бури влияют на здоровье и кто в группе риска

Для здорового организма магнитные бури проходят незамеченными, но становятся серьезным стрессом для людей с хроническими заболеваниями, сообщала ранее в интервью URA.RU кардиолог Марина Орлова.

Почему ухудшается самочувствие

Врач пояснила, что магнитные бури действуют как дезориентирующий фактор для нервной системы. Это может провоцировать спазмы сосудов, скачки артериального давления и головокружения.

«Буря влияет на снижение уровня мелатонина», — отмечала Орлова. Недостаток этого гормона, регулирующего суточные ритмы, приводит к бессонницам, неврозам и усугубляет стресс. Под воздействием геомагнитных возмущений также замедляется капиллярный кровоток и повышается риск тромбообразования.

Кто переносит бури легко. Легче всего период геомагнитных возмущений переносят молодые и активные люди, чья вегетативная система легко адаптируется к изменениям. А также те, кто не следит за прогнозами магнитных бурь — здесь велика роль эффекта ноцебо, когда ожидание плохого самочувствия его же и провоцирует.

Кому стоит быть особенно осторожным

Кардиолог выделила несколько основных групп риска. Прежде всего, это пациенты с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца — у них чаще случаются гипертонические кризы и приступы стенокардии. Также в опасности люди, перенесшие инфаркты или инсульты, чьи сердечно-сосудистая и нервная системы остаются крайне уязвимыми.

«Периоды влияния магнитных бурь также опасны для людей, перенесших инфаркты или инсульты. Их сердечно-сосудистая и нервная системы крайне уязвимы», — объясняла специалист.

К группе риска врач также отнесла людей с нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов головного мозга и пожилых людей с большим количеством сопутствующих заболеваний.

Насколько возрастают риски

Орлова ссылалась на крупные международные исследования, показавшие однозначную связь между геомагнитной активностью и ростом числа госпитализаций. «Результаты оказались однозначными: в течение 1-3 дней после начала магнитных бурь этот показатель возрастает в среднем на 10-20%», — сообщила кардиолог. Для пациентов с коронарным атеросклерозом резкий спазм артерий на фоне повышенной вязкости крови может привести к полной закупорке сосуда тромбом.

Что делать при магнитных бурях

Кардиолог дала конкретные рекомендации, как вести себя в неблагоприятные дни.