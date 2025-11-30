Спецпредставителя Путина наградили в США

Дмитриев получил награду за укрепление диалога США и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в России (AmCham). Он получил ее за «лидерство в укреплении диалога между США и Россией», сообщил спецпредставитель российского президента в своих соцсетях.

«Сегодня (в субботу — прим. URA.RU) получил награду Торговой палаты США „За лидерство в укреплении диалога между США и Россией“, — написал Дмитриев в своих соцсетях. Глава РФПИ также подчеркнул, что в настоящее время в России функционирует более 150 американских компаний, причем более 70% из них присутствуют на российском рынке свыше 25 лет. Дмитриев отметил, что в период президентства Джо Байдена американский бизнес потерял „свыше 300 миллиардов долларов упущенной прибыли в России“.