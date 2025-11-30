Спецпредставителя Путина наградили в США
Дмитриев получил награду за укрепление диалога США и РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в России (AmCham). Он получил ее за «лидерство в укреплении диалога между США и Россией», сообщил спецпредставитель российского президента в своих соцсетях.
«Сегодня (в субботу — прим. URA.RU) получил награду Торговой палаты США „За лидерство в укреплении диалога между США и Россией“, — написал Дмитриев в своих соцсетях. Глава РФПИ также подчеркнул, что в настоящее время в России функционирует более 150 американских компаний, причем более 70% из них присутствуют на российском рынке свыше 25 лет. Дмитриев отметил, что в период президентства Джо Байдена американский бизнес потерял „свыше 300 миллиардов долларов упущенной прибыли в России“.
Кирилл Дмитриев, получивший награду от Американской торговой палаты в России, ранее высказывался о состоянии экономического диалога с Западом. Он обвинял западные СМИ в искажении данных об экономике России, Евросоюза и Великобритании и называл фейком публикацию Блумберга со стенограммой своего телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
- Юрий30 ноября 2025 17:15Что за награда? Медаль, коньяк, деньги, мяч?