В Польше показали карту Украины без Крыма
18 марта 2014 года Крым присоединился к России посредством референдума
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Польское телевидение показало карту Украины без Крыма во время развлекательной программы. Запись опубликована на сайте телеканала.
Во время развлекательной телеигры на канале TVN двое игроков состязались в знании географии, пытаясь угадать страны по контурным очертаниям на экране. «Когда на карте появилась Украина, Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в описании к игре говорится, что угадать страну нужно быстро и уверенно, а единственная подсказка — соседние страны.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что завершение конфликта на Украине невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Он также добавил, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт, напомнив о референдуме.
