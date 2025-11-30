Логотип РИА URA.RU
В мире

В Польше показали карту Украины без Крыма

30 ноября 2025 в 19:04
18 марта 2014 года Крым присоединился к России посредством референдума

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Польское телевидение показало карту Украины без Крыма во время развлекательной программы. Запись опубликована на сайте телеканала.

Во время развлекательной телеигры на канале TVN двое игроков состязались в знании географии, пытаясь угадать страны по контурным очертаниям на экране. «Когда на карте появилась Украина, Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в описании к игре говорится, что угадать страну нужно быстро и уверенно, а единственная подсказка — соседние страны.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что завершение конфликта на Украине невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Он также добавил, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт, напомнив о референдуме.

