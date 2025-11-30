В Польше показали карту Украины без Крыма

Во время развлекательной телеигры на канале TVN двое игроков состязались в знании географии, пытаясь угадать страны по контурным очертаниям на экране. «Когда на карте появилась Украина, Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в описании к игре говорится, что угадать страну нужно быстро и уверенно, а единственная подсказка — соседние страны.