Академик РАН рассказал, сколько будут жить люди в ближайшем будущем

За последний век продолжительность жизни человека увеличилась почти вдвое, а следующей целью является достижение средней продолжительности жизни в 120 лет. Об этом заявил академик РАН Александр Сергеев в интервью.

«Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, — это 120 лет жизни», — сказал Сергеев в интервью ТАСС. Он отметил, что современная медицина, клеточная и молекулярная биология стоят на пороге новых открытий, которые могут помочь достичь отметки в 120 лет.

Кроме того, академик обратил внимание на важность продления «ментального долголетия». Он пояснил, что существуют разные виды долголетия — физическое и ментальное, и, по его словам, было бы желательно, чтобы человек сохранял хорошее состояние и тела, и ума на протяжении длительного времени.

