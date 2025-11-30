Академик РАН рассказал, сколько будут жить люди в ближайшем будущем
По словам Сергеева, в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет, а сейчас - 70-80 лет.
За последний век продолжительность жизни человека увеличилась почти вдвое, а следующей целью является достижение средней продолжительности жизни в 120 лет. Об этом заявил академик РАН Александр Сергеев в интервью.
«Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, — это 120 лет жизни», — сказал Сергеев в интервью ТАСС. Он отметил, что современная медицина, клеточная и молекулярная биология стоят на пороге новых открытий, которые могут помочь достичь отметки в 120 лет.
Кроме того, академик обратил внимание на важность продления «ментального долголетия». Он пояснил, что существуют разные виды долголетия — физическое и ментальное, и, по его словам, было бы желательно, чтобы человек сохранял хорошее состояние и тела, и ума на протяжении длительного времени.
Несмотря на заявление Сергеевна, некоторые эксперты считают, что ее рост замедляется и человечество приближается к естественному биологическому пределу долголетия. Эпидемиолог Михаил Фаворов полагает, что дальнейший рост возможен только при прорыве в лечении онкологических заболеваний, но даже это даст лишь временный эффект.
