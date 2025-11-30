После атак на танкеры в Черном море идет поиск организаторов и нападавших

Атака в море произошла 28 ноября Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

После атак на танкеры в Черном море организован поиск организаторов и нападавших, вырабатываются меры реагирования. Об этом сообщил российский диписточник.

«Идет изучение обстоятельства нападения на танкеры в Черном море для установления организаторов и участников атак», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным турецкого управления мореходства, причиной пожара 28 ноября стало «внешнее воздействие».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что спецслужбы Украины фактически заявили о причастности к терактам против танкеров на Черном море и на КТК. По ее словам, такими действиями Киев хочет сорвать мирные переговоры.

Продолжение после рекламы