Московская пенсионерка перевела мошенникам 27 миллионов рублей
Женщине звонили по телефону «сотрудник водоканала», «следователь» и «сотрудник финансовой организации»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Москве 69-летняя женщина перевела мошенникам 27,6 миллионов рублей. В том числе она лишилась колец с бриллиантами и дорогих часов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Общий ущерб превысил 27,6 миллионов рублей. Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства. Перед этим пенсионерка прошла целую «цепочку» из мошенников.
Женщине позвонили по телефону и представились представителями водоканала — она не заподозрила неладного и продиктовала звонившему код из смс. Затем с ней связался «представитель финансовой организации», который сообщил, что она стала жертвой мошенников, продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на приложение, которое она установила на свой телефон. После этого «следователь» сказал сфотографировать сбережения и ювелирные изделия, которые позже также достались мошенникам.
Ранее в Екатеринбурге 66-летняя пенсионерка отдала злоумышленникам более 21 миллиона рублей, поверив «сотруднику банка» и «представителю ФСБ». Ее убедили ее перевести средства на «безопасные счета».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Печалька30 ноября 2025 19:41Квартиру хоть не продала? Хорошо живут москвички..