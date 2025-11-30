Московская пенсионерка перевела мошенникам 27 миллионов рублей

В Москве 69-летняя женщина перевела мошенникам 27,6 миллионов рублей. В том числе она лишилась колец с бриллиантами и дорогих часов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Общий ущерб превысил 27,6 миллионов рублей. Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства. Перед этим пенсионерка прошла целую «цепочку» из мошенников.

Женщине позвонили по телефону и представились представителями водоканала — она не заподозрила неладного и продиктовала звонившему код из смс. Затем с ней связался «представитель финансовой организации», который сообщил, что она стала жертвой мошенников, продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на приложение, которое она установила на свой телефон. После этого «следователь» сказал сфотографировать сбережения и ювелирные изделия, которые позже также достались мошенникам.