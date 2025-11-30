Bloomberg: Индия во время визита Путина хочет обсудить покупку истребителей РФ
По данным издания, переговоры маловероятно завершатся во время визита российского президента
Фото: Официальный сайт президента Украины
Во время визита президента Владимира Путина Индия намерена обсудить покупку российских истребителей и системы противоракетной обороны. При этом администрация президента Дональда Трампа стремится сократить объем сотрудничества между двумя странами, сообщили иноСМИ.
«Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны», — пишет Bloomberg. По данным источников издания, в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией планируется обсуждение приобретения индийской стороной истребителей Су-57 и модернизированной версии системы ПРО С-500. Отмечается, что возможное заключение соглашения с Россией может создать препятствия для торговых сделок Индии с США, поскольку американская сторона не одобряет закупки индийской стороной вооружения у Москвы.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine отмечал, что Украина теряет комплексы ПВО быстрее, чем Запад может их восполнить. А российский истребитель Су-30СМ2 продемонстрировал способность уничтожать американские системы Patriot.
