Bloomberg: Индия во время визита Путина хочет обсудить покупку истребителей РФ

Во время визита президента Владимира Путина Индия намерена обсудить покупку российских истребителей и системы противоракетной обороны. При этом администрация президента Дональда Трампа стремится сократить объем сотрудничества между двумя странами, сообщили иноСМИ.

«Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны», — пишет Bloomberg. По данным источников издания, в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией планируется обсуждение приобретения индийской стороной истребителей Су-57 и модернизированной версии системы ПРО С-500. Отмечается, что возможное заключение соглашения с Россией может создать препятствия для торговых сделок Индии с США, поскольку американская сторона не одобряет закупки индийской стороной вооружения у Москвы.