Вучич отверг обвинения об ухудшении отношений с Россией
Вучич ранее заявлял, что кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под внешнеполитическим давлением
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в ухудшении отношений с Россией на фоне западных санкций. В эфире телеканала он подчеркнул, что на протяжении большей части ХХ века отношения между Белградом и Москвой были напряженными, однако отметил, что «уважает российских друзей».
Вучич отметил, что оппоненты неверно оценивают историю сербско-российских отношений, и указал на отсутствие продолжительного периода безоблачного сотрудничества с Россией с 1917 года. «От Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения? <...> При Хрущеве до 1964 года у нас было краткое время разрядки, а что было особенно хорошего?» — сказал Вучич в эфире телеканала, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что «всегда уважает российских друзей и соблюдает их интересы».
Ранее Александр Вучич в ходе визита в Париж обсуждал с Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и пути урегулирования конфликта. Сербский лидер отмечал, что Европа готовится к потенциальному военному столкновению с Россией, а Сербия оказалась в сложном положении из-за риска возникновения войны. Также Вучич заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
