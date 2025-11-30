Вучич отверг обвинения об ухудшении отношений с Россией

Вучич ранее заявлял, что кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под внешнеполитическим давлением Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения оппонентов в ухудшении отношений с Россией на фоне западных санкций. В эфире телеканала он подчеркнул, что на протяжении большей части ХХ века отношения между Белградом и Москвой были напряженными, однако отметил, что «уважает российских друзей».

Вучич отметил, что оппоненты неверно оценивают историю сербско-российских отношений, и указал на отсутствие продолжительного периода безоблачного сотрудничества с Россией с 1917 года. «От Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения? <...> При Хрущеве до 1964 года у нас было краткое время разрядки, а что было особенно хорошего?» — сказал Вучич в эфире телеканала, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что «всегда уважает российских друзей и соблюдает их интересы».