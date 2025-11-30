Долина и SHAMAN: стало известно, кто споет на «голубом огоньке» в новогоднюю ночь

Артисты начали съемки новогодних концертов на студии «Мосфильм». Фото: Кадр из эфира «Первого канала»

Съемки главных новогодних телепрограмм уже стартовали на студии «Мосфильм». Артисты готовятся представить зрителям праздничные концерты, которые выйдут в эфир в канун Нового года и в первые дни января.

Среди участников звезды российской эстрады представят новые номера и совместные выступления, создавая праздничную атмосферу для телезрителей. Кто будет выступать на голубом огоньке и с какими номерами — подробнее в URA.RU.

«Голубой огонек» — 2026

Программа выйдет в эфир в первые минуты 2026 года после боя курантов. В преддверии боя курантов в телевизионном эфире выйдет новогодний специальный выпуск программы Андрея Малахова «Песни от всей души». В выпуске примут участие многочисленные гости.

Несмотря на разразившийся вокруг Ларисы Долиной скандал с возвратом квартиры через суд, народная артистка сохранила место в новогодней телепрограмме. Певица подтвердила свое участие в съемках «Голубого огонька» и фестиваля «Песня года». Производственная группа проектов приняла решение не вносить изменения в состав участников. Долина выступит с запланированными номерами, несмотря на активное обсуждение ее правовой ситуации в обществе и призывы к бойкоту со стороны некоторых зрителей.

Филипп Киркоров и Николай Басков, признанные мэтры отечественной эстрады, вновь украсят своим выступлением новогодний «Голубой огонёк». Их постоянное участие в главном музыкальном шоу страны стало уже доброй традицией.

Сергей Лазарев впервые выступит на новогоднем «Голубом огоньке» вместе с обоими детьми — 10-летним сыном Никитой и 6-летней дочерью Анной, для которой этот выход на сцену станет дебютным, при этом мальчик уже имеет сценический опыт совместных выступлений с отцом, а артист ранее отмечал музыкальные способности сына, публикуя кадры его игры на ударных и гитаре.

Алсу и Natan представят композицию «Буду я любить» под аккомпанемент Игоря Крутого. Ветераны сцены Лев Лещенко и Юрий Антонов также примут участие в концерте.

SHAMAN и Григорий Лепс, чей совместный хит «Настоящий мужчина» вышел 29 ноября, представят эту композицию в новогоднем «Голубом огоньке». Причем во время летних репетиций артисты, между которыми возникло творческое сродство, создали теплую атмосферу с шутками, где Лепс в ответ на вопрос «Удалось спеться?» пошутил «Даже спиться!», а Дронов добавил «Лишь бы не спиться».

Полина Гагарина и Валерия подготовили специальные номера для новогоднего эфира. В программе также ожидаются выступления Стаса Михайлова, Люси Чеботиной и Владимира Преснякова.

Дима Билан, Ани Лорак и Юрий Стоянов дополнят звездный состав праздничного концерта. Также будет и Татьяна Буланова — певица, недавно ставшая одной из самых обсуждаемых знаменитостей благодаря своей подтанцовке. После того как «энергосберегающий» танец ее балета завирусился в интернете.

Новогодний музыкальный фильм на Первом канале

Для Первого канала завершен съемочный процесс новогоднего музыкального фильма. В проекте принял участие известный исполнитель Ваня Дмитриенко после премьеры совместного сингла «Силуэт» с Анной Пересильд. Также в съемке приняли участие: Валя Карнавал, Зиверт, Прохор Шаляпин, Надежда и Григорий Кадышевы, Лев Зулькарнаев, а также музыкальные группы Ay Yola, «Моя Мишель», Слава Бустер, Toxi$, Beautiful Boys и другие.

Центральную роль в картине, которая называется «Хозяйка Нейросети», исполнила и спела певица Зиверт. Премьера фильма запланирована в преддверии Нового года.

По сюжету у нейросети есть хозяйка, которая мечтает об обычной жизни — семье и праздновании значимых событий. Единственный, кто способен ей помочь, — хакер и стример Данила. Его роль воплотил на экране Лев Зулькарнаев. В новогоднюю ночь произойдет обмен мирами: Данила окажется в пространстве Нейросети, а ее хозяйка — среди людей.

В ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале пройдет выступление артистов. Съемки новогодней ночи запланированы на середину декабря.

«Песня года» — 2026

Телеканал «Россия 1» представит фестиваль «Песня года» 1 и 2 января 2026 года. Запись концерта состоится 6 декабря при участии звезд российской эстрады.

Несмотря на скандал с концертом в «Лужниках», который глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала новой «голой вечеринкой», Егор Крид подтвердил свое участие в музыкальном фестивале «Песня года». Артист выступит в числе других популярных исполнителей, несмотря на критику относительно содержания своих выступлений и публичной полемики с Мизулиной.