Долина и SHAMAN: стало известно, кто споет на «голубом огоньке» в новогоднюю ночь
Артисты начали съемки новогодних концертов на студии «Мосфильм».
Съемки главных новогодних телепрограмм уже стартовали на студии «Мосфильм». Артисты готовятся представить зрителям праздничные концерты, которые выйдут в эфир в канун Нового года и в первые дни января.
Среди участников звезды российской эстрады представят новые номера и совместные выступления, создавая праздничную атмосферу для телезрителей. Кто будет выступать на голубом огоньке и с какими номерами — подробнее в URA.RU.
«Голубой огонек» — 2026
Программа выйдет в эфир в первые минуты 2026 года после боя курантов. В преддверии боя курантов в телевизионном эфире выйдет новогодний специальный выпуск программы Андрея Малахова «Песни от всей души». В выпуске примут участие многочисленные гости.
Лариса Долина выступит на голубом огоньке и песня года 2026
Несмотря на разразившийся вокруг Ларисы Долиной скандал с возвратом квартиры через суд, народная артистка сохранила место в новогодней телепрограмме. Певица подтвердила свое участие в съемках «Голубого огонька» и фестиваля «Песня года». Производственная группа проектов приняла решение не вносить изменения в состав участников. Долина выступит с запланированными номерами, несмотря на активное обсуждение ее правовой ситуации в обществе и призывы к бойкоту со стороны некоторых зрителей.
Филипп Киркоров и Николай Басков, признанные мэтры отечественной эстрады, вновь украсят своим выступлением новогодний «Голубой огонёк». Их постоянное участие в главном музыкальном шоу страны стало уже доброй традицией.
Сергей Лазарев выступит на голубом огоньке со своими детьми
Сергей Лазарев впервые выступит на новогоднем «Голубом огоньке» вместе с обоими детьми — 10-летним сыном Никитой и 6-летней дочерью Анной, для которой этот выход на сцену станет дебютным, при этом мальчик уже имеет сценический опыт совместных выступлений с отцом, а артист ранее отмечал музыкальные способности сына, публикуя кадры его игры на ударных и гитаре.
Алсу и Natan представят композицию «Буду я любить» под аккомпанемент Игоря Крутого. Ветераны сцены Лев Лещенко и Юрий Антонов также примут участие в концерте.
SHAMAN и Григорий Лепс выступят с совместной композицией
SHAMAN и Григорий Лепс, чей совместный хит «Настоящий мужчина» вышел 29 ноября, представят эту композицию в новогоднем «Голубом огоньке». Причем во время летних репетиций артисты, между которыми возникло творческое сродство, создали теплую атмосферу с шутками, где Лепс в ответ на вопрос «Удалось спеться?» пошутил «Даже спиться!», а Дронов добавил «Лишь бы не спиться».
Полина Гагарина и Валерия подготовили специальные номера для новогоднего эфира. В программе также ожидаются выступления Стаса Михайлова, Люси Чеботиной и Владимира Преснякова.
Дима Билан, Ани Лорак и Юрий Стоянов дополнят звездный состав праздничного концерта. Также будет и Татьяна Буланова — певица, недавно ставшая одной из самых обсуждаемых знаменитостей благодаря своей подтанцовке. После того как «энергосберегающий» танец ее балета завирусился в интернете.
Новогодний музыкальный фильм на Первом канале
Ваня Дмитриенко примет участие в музыкальной сказки от первого канала
Для Первого канала завершен съемочный процесс новогоднего музыкального фильма. В проекте принял участие известный исполнитель Ваня Дмитриенко после премьеры совместного сингла «Силуэт» с Анной Пересильд. Также в съемке приняли участие: Валя Карнавал, Зиверт, Прохор Шаляпин, Надежда и Григорий Кадышевы, Лев Зулькарнаев, а также музыкальные группы Ay Yola, «Моя Мишель», Слава Бустер, Toxi$, Beautiful Boys и другие.
Центральную роль в картине, которая называется «Хозяйка Нейросети», исполнила и спела певица Зиверт. Премьера фильма запланирована в преддверии Нового года.
По сюжету у нейросети есть хозяйка, которая мечтает об обычной жизни — семье и праздновании значимых событий. Единственный, кто способен ей помочь, — хакер и стример Данила. Его роль воплотил на экране Лев Зулькарнаев. В новогоднюю ночь произойдет обмен мирами: Данила окажется в пространстве Нейросети, а ее хозяйка — среди людей.
В ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале пройдет выступление артистов. Съемки новогодней ночи запланированы на середину декабря.
«Песня года» — 2026
Телеканал «Россия 1» представит фестиваль «Песня года» 1 и 2 января 2026 года. Запись концерта состоится 6 декабря при участии звезд российской эстрады.
Егор Крид будет выступать на «Песня года»
Несмотря на скандал с концертом в «Лужниках», который глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала новой «голой вечеринкой», Егор Крид подтвердил свое участие в музыкальном фестивале «Песня года». Артист выступит в числе других популярных исполнителей, несмотря на критику относительно содержания своих выступлений и публичной полемики с Мизулиной.
В программе примут участие SHAMAN, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Ани Лорак, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Ани Лорак, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Нюша, Лолита, Мот, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Игорь Николаев, Олег Газманов, Александр Буйнов, Леша Свик, Ева Власова, Алсу, Коста Лакоста, Ольга Серябкина, Мона, Алексей Чумаков, группа «Парк Горького».
