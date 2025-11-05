Избирком наградил пермского бойца за организацию выборов губернатора в зоне СВО
Выборы прошли 12-14 сентября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Председатель крайизбиркома Игорь Вагин наградил благодарственным письмом избирательной комиссии Прикамья рядового Артемия Вадимовича Радионова. Как сообщает ведомство в своем telegram-канале, Радионов оказывал содействие в организации выборов губернатора 12-14 сентября в зоне спецоперации.
«Большая честь работать с земляками, которые защищают нашу Родину на СВО. Уверен, что ваш опыт обязательно пригодится избирательным комиссиям и на предстоящих выборах, а ваш вклад останется в истории избирательной системы Пермского края как пример гражданской ответственности и преданности своему делу», — отметил председатель избиркома Игорь Вагин.
Артемий Радионов помимо выполнения задач, связанных с СВО, осуществляет взаимодействие с избирательными комиссиями. Он помог организовать условия для голосования военнослужащих пермяков прямо на линии боевого соприкосновения в дни выборов губернатора Прикамья.
Артемий Радионов за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова
