Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

Избирком наградил пермского бойца за организацию выборов губернатора в зоне СВО

05 ноября 2025 в 13:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выборы прошли 12-14 сентября

Выборы прошли 12-14 сентября

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин наградил благодарственным письмом избирательной комиссии Прикамья рядового Артемия Вадимовича Радионова. Как сообщает ведомство в своем telegram-канале, Радионов оказывал содействие в организации выборов губернатора 12-14 сентября в зоне спецоперации.

«Большая честь работать с земляками, которые защищают нашу Родину на СВО. Уверен, что ваш опыт обязательно пригодится избирательным комиссиям и на предстоящих выборах, а ваш вклад останется в истории избирательной системы Пермского края как пример гражданской ответственности и преданности своему делу», — отметил председатель избиркома Игорь Вагин.

Артемий Радионов помимо выполнения задач, связанных с СВО, осуществляет взаимодействие с избирательными комиссиями. Он помог организовать условия для голосования военнослужащих пермяков прямо на линии боевого соприкосновения в дни выборов губернатора Прикамья.

Продолжение после рекламы

Артемий Радионов за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова

Фото: telegram-канал «Избирком Пермский край»

Материал из сюжета:

Выборы губернатора Пермского края — 2025

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал