77-летняя стримерша номинирована на премию по CS2: кто такая бабушка Ольга

Бабушка Ольга стримит с 2021 года Фото: Ольга Ивановна/https://vk.com/i_olgatwitch

77-летняя Ольга из Нижегородской области номинирована на международную премию по онлайн-игре Counter-Strike 2. Бабушка не только играет, но и проводит стримы — ее аудитория насчитывает уже больше 240 тысяч подписчиков. Кто такая бабушка Ольга, которую называют легендой Twitch — в материале URA.RU.

Как бабушка стала стримером

Несколько лет назад Ольге внук подарил сенсорный телефон. Она увидела на YouTube видео, как люди играют, и ей тоже захотелось. По ее словам, стримить она начала с января 2021 года.

У Ольги нет фиксированного графика проведения стримов, однако запускает она их с определенной регулярностью. Так, в декабре было проведено девять трансляций, в ноябре — три, а в летний период количество прямых эфиров достигало 15 в месяц. За четырехлетний период деятельности количество подписчиков ее канала достигло 245 тысяч человек.

Средняя аудитория стримов составляет 450 зрителей, а видео набирают по 100-200 тысяч просмотров. В своих трансляциях бабушка всегда интересуется, как дела у ее подписчиков, хорошее ли у них настроение. Например, 30 ноября, в День Матери, она поздравляла девушек с праздником. В общении со зрителями стрима она использует обращение «мои хорошие» и создает атмосферу тепла и доброты.

Меня зовут Ольга, мне 77 лет, и я пенсионер, решила стать стримером, и уже здесь я не новичок. Когда я играю, то про все забываю, можно сказать, отрываюсь от забот, учусь управлению и познаю мир компьютерных игр, ведь в моем поколении такого не было», — написала стример о себе в описании канала i_olga на платформе Twitch.

Почему бабушка стала популярной

Бабушка Ольга играет также в Minecraft, Atomic Heart и другие Фото: Ольга Ивановна/https://vk.com/i_olgatwitch





Самое главное — необычность ситуации: женщина в возрасте играет в компьютерные игры. Из-за этого вырезки ее стримов неоднократно вирусились в интернете. Например, на одном из стримов бабушка Ольга сделала эйс (уничтожение всей вражеской команды — прим. URA.RU). Клип стал популярным не только в России, но и по всему миру: на сабреддите CS, например, видео попало на четвертое место.

На необычную стримершу обращают внимание известные блогеры. Например, популярные Бустер и Эвелон оказали помощь пожилой женщине в 2021 году, они закрыли ей кредит. Кроме того, Бустер перевел 150 000 рублей на зубные протезы и лечение ноги. Сейчас молодой человек иногда играет вместе с бабушкой. На своих стримах он кричит и ругается матом, но с бабушкой он всегда вежлив.

Во что играет бабушка Ольга

Вырезки из стримов бабушки часто попадают в топ Фото: Ольга Ивановна/https://vk.com/i_olgatwitch





Стримерша в основном играет в CS в формате 5 на 5. В игре предусмотрена возможность исключения одного из членов команды — для этого необходимо, чтобы четыре участника проголосовали «за». Ольгу исключали из команды неоднократно: сокомандники полагали, что она недостаточно хорошо играет. Информация об этом быстро распространялась, и зрители заходили на стрим, чтобы поддержать женщину. Однако Ольга Ивановна не теряла оптимизма. В ответ на исключение из игры она спокойно замечала: «Видимо, они правы».

«Каждое утро я встаю с одной мыслью: хочу играть и как можно больше провести времени с вами, мои хорошие. Мне очень нравится играть, я счастлива, что могу в свои годы познать что-то новое. Никогда в жизни никто не мог заставить меня что-то сделать. Если я иногда молчу, мои хорошие, то я концентрируюсь на игре и не всегда могу ответить, вы уж меня за это простите»", — сказала бабушка на одном из стримов.

Продажа скинов ради закрытия кредитов

В июне 2025 года бабушка Ольга поделилась с подписчиками, что была вынуждена продать все свои скины для погашения кредитов. В своем сообщении она рассказала, что после завершения стрима услышала стук в дверь, и дала понять, что это были коллекторы. Бабушка призвала подписчиков заботиться о себе и своих близких и избегать взятия кредитов.

Позже стример Алик «MegaRush» Нифталиев подарил бабушке скины, идентичные тем, которые она продала. Ольга была очень рада и благодарна Алику. По ее словам, среди подаренных скинов были перчатки и нож — самый дорогой тип предметов.

Прыжок с парашютом

Бабушка прыгнула с парашютом в 73 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU



