Трамп отправился играть в гольф на фоне переговоров США и Украины
Американский лидер посетил гольф-клуб в разгар дипломатических консультаций
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне проведения переговоров между американскими и украинскими представителями. Кортеж американского лидера прибыл в гольф-клуб во Флориде в утреннее время.
«Кортеж приехал к гольф-клубу в 09:39 (17:39 мск)», — сообщил пресс-пул Белого дома. Их сообщение передает РИА Новости. В это же время в Вашингтоне запланированы важные дипломатические консультации по украинскому вопросу.
Госдепартамент США подтвердил проведение встречи с украинской делегацией в воскресенье. В переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители администрации.
В ходе очередного раунда консультаций по мирному урегулированию госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости достижения соглашения, гарантирующего суверенитет Украины. Он отметил, что «речь не просто о завершении войны, но ещё и о выходе из неё независимой и суверенной страной». Тем временем секретарь СНБО Украины Умеров выразил благодарность американской стороне и охарактеризовал команду переговорщиков как высокопрофессиональную.
