Трамп отправился играть в гольф на фоне переговоров США и Украины

Американский лидер посетил гольф-клуб в разгар дипломатических консультаций Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне проведения переговоров между американскими и украинскими представителями. Кортеж американского лидера прибыл в гольф-клуб во Флориде в утреннее время.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 09:39 (17:39 мск)», — сообщил пресс-пул Белого дома. Их сообщение передает РИА Новости. В это же время в Вашингтоне запланированы важные дипломатические консультации по украинскому вопросу.

Госдепартамент США подтвердил проведение встречи с украинской делегацией в воскресенье. В переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители администрации.

