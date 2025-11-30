Логотип РИА URA.RU
Трамп отправился играть в гольф на фоне переговоров США и Украины

30 ноября 2025 в 21:28
Американский лидер посетил гольф-клуб в разгар дипломатических консультаций

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф на фоне проведения переговоров между американскими и украинскими представителями. Кортеж американского лидера прибыл в гольф-клуб во Флориде в утреннее время.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 09:39 (17:39 мск)», — сообщил пресс-пул Белого дома. Их сообщение передает РИА Новости. В это же время в Вашингтоне запланированы важные дипломатические консультации по украинскому вопросу.

Госдепартамент США подтвердил проведение встречи с украинской делегацией в воскресенье. В переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители администрации.

В ходе очередного раунда консультаций по мирному урегулированию госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости достижения соглашения, гарантирующего суверенитет Украины. Он отметил, что «речь не просто о завершении войны, но ещё и о выходе из неё независимой и суверенной страной». Тем временем секретарь СНБО Украины Умеров выразил благодарность американской стороне и охарактеризовал команду переговорщиков как высокопрофессиональную.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

