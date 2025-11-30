«Долиной вернули, и мне вернете»: пенсионерка оспаривает сделку по квартире в Туле

В Туле молодая семья лишилась денег и квартиры по схеме Долиной Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Молодая семья в Туле лишилась денег и приобретенной квартиры, став жертвой мошеннической схемы. После завершения сделки купли-продажи продавец подала иск о возврате недвижимости, оставив покупателей с ипотечным кредитом.

«Долиной вернули — и мне вернете, а что у вас ипотека — справитесь, выплатите», — приводит слова пенсионерки, ссылаясь на прецедент с народной артисткой. Покупатели тщательно проверяли сделку через агентство недвижимости и банковскую систему расчетов.

Сейчас молодая семья вынуждена выплачивать ипотеку под 28% годовых за квартиру, которую может отобрать суд. Продавец утверждает, что во время сделки находилась под влиянием третьих лиц и плохо себя чувствовала.

В последнее время в России наблюдается тенденция: пенсионеры обращаются в суд с исками о признании сделок купли-продажи квартир недействительными. В результате они возвращают себе недвижимость, при этом денежные средства покупателям не возвращаются. Аргументом служит утверждение о том, что в момент заключения сделки они не могли в полной мере осознавать свои действия. Такая ситуация привела к тому, что покупатели жилья и риелторы стали с осторожностью относиться к сделкам с лицами старше 60 лет, опасаясь их последующего аннулирования в судебном порядке.