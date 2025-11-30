«Долиной вернули, и мне вернете»: пенсионерка оспаривает сделку по квартире в Туле
В Туле молодая семья лишилась денег и квартиры по схеме Долиной
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Молодая семья в Туле лишилась денег и приобретенной квартиры, став жертвой мошеннической схемы. После завершения сделки купли-продажи продавец подала иск о возврате недвижимости, оставив покупателей с ипотечным кредитом.
«Долиной вернули — и мне вернете, а что у вас ипотека — справитесь, выплатите», — приводит слова пенсионерки, ссылаясь на прецедент с народной артисткой. Покупатели тщательно проверяли сделку через агентство недвижимости и банковскую систему расчетов.
Сейчас молодая семья вынуждена выплачивать ипотеку под 28% годовых за квартиру, которую может отобрать суд. Продавец утверждает, что во время сделки находилась под влиянием третьих лиц и плохо себя чувствовала.
В последнее время в России наблюдается тенденция: пенсионеры обращаются в суд с исками о признании сделок купли-продажи квартир недействительными. В результате они возвращают себе недвижимость, при этом денежные средства покупателям не возвращаются. Аргументом служит утверждение о том, что в момент заключения сделки они не могли в полной мере осознавать свои действия. Такая ситуация привела к тому, что покупатели жилья и риелторы стали с осторожностью относиться к сделкам с лицами старше 60 лет, опасаясь их последующего аннулирования в судебном порядке.
В Госдуме разрабатывают законодательные меры по противодействию мошенническим схемам при сделках с недвижимостью, получившим название «схема Долиной», сообщает RT. Предлагая ввести обязательное нотариальное удостоверение таких сделок и их страхование в уполномоченных организациях. Инициатива, разрабатываемая после резонансного судебного дела о возврате квартиры народной артистке Ларисе Долиной, которая не осознавала значения своих действий при продаже жилья под влиянием мошенников, сейчас проходит стадию согласования с профильными ведомствами.
