Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Axios: США хотят закрыть спорные вопросы с Украиной перед тем как передать план Путину

Axios: США хотят закрыть вопросы территорий с Украиной
30 ноября 2025 в 20:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вашингтон пытается преодолеть разногласия с Киевом по двум пунктам

Вашингтон пытается преодолеть разногласия с Киевом по двум пунктам

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Белый дом стремится достичь соглашения с украинской стороной по вопросам территорий и гарантий безопасности. Об этом сообщает американское новостное медиа-издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Во время переговоров в Женеве в прошлое воскресенье стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности», — отмечается в публикации Axios. Американская сторона надеется устранить эти разногласия в ходе новых консультаций.

В воскресенье проходит встреча представителей США и Украины с участием госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента штатов Дональда Трампа. Ожидается, что согласованный документ будет представлен российской стороне уже в ближайший вторник.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал