Axios: США хотят закрыть спорные вопросы с Украиной перед тем как передать план Путину
Вашингтон пытается преодолеть разногласия с Киевом по двум пунктам
Белый дом стремится достичь соглашения с украинской стороной по вопросам территорий и гарантий безопасности. Об этом сообщает американское новостное медиа-издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Во время переговоров в Женеве в прошлое воскресенье стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности», — отмечается в публикации Axios. Американская сторона надеется устранить эти разногласия в ходе новых консультаций.
В воскресенье проходит встреча представителей США и Украины с участием госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента штатов Дональда Трампа. Ожидается, что согласованный документ будет представлен российской стороне уже в ближайший вторник.
