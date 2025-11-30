Логотип РИА URA.RU
Политика

В Киргизии Путину подарили вещь, которую он и сам хотел купить

Путину подарили национальный музыкальный инструмент во время визита в Киргизию
30 ноября 2025 в 21:46
Президенту России вручили киргизский музыкальный инструмент комуз

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину во время визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз. Церемония вручения прошла в рамках культурной программы для лидеров стран ОДКБ в Бишкеке.

«Он как раз этот купить хотел, я знаю», — прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко в момент демонстрации инструмента. Его слова передает РИА Новости. Путин не только осмотрел подарок, но и попробовал извлечь из него несколько аккордов.

Лидерам стран ОДКБ показали процесс изготовления комуза и рассказали о принципах игры на этом традиционном инструменте. Российский президент лично убедился, что инструмент настроен правильно, вопреки шуточному замечанию Лукашенко.

