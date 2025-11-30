Глава МАГАТЭ Гросси: я поддерживаю открытый диалог с Путиным
Гросси сохраняет канал диалога с Путиным, несмотря на критику
Фото: Dean Calma / IAEA
Генеральный директор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о сохранении открытого канала диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность поддержания отношений со всеми странами для эффективной международной дипломатии.
«У меня положительные отношения со всем миром и с правительствами самых разных направлений. Например, я поддерживаю открытым диалог с президентом Путиным», — заявил Гросси в интервью итальянской газете Repubblica.
Говоря о своей кандидатуре на пост генерального секретаря ООН, Гросси выразил надежду на поддержку со всех сторон. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия применит комплексный подход к выдвижению Рафаэля Гросси, гендиректора МАГАТЭ, на пост Генсека ООН, сообщает «Царьград»
