На борту двух танкеров, подвергшихся атакам ВСУ в Черном море, находились российские граждане. Об этом сообщили дипломатические источники в Москве, отметив, что в результате вероломных атак удалось избежать человеческих жертв.

«Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам», — заявили собеседники РИА Новостям. Они подчеркнули, что только благодаря мужеству экипажей удалось предотвратить трагические последствия.