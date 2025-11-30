На атакованных ВСУ в Черном море танкерах находились мирные россияне
Танкеры с россиянами на борту подверглись атакам в Черном море
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На борту двух танкеров, подвергшихся атакам ВСУ в Черном море, находились российские граждане. Об этом сообщили дипломатические источники в Москве, отметив, что в результате вероломных атак удалось избежать человеческих жертв.
«Танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам», — заявили собеседники РИА Новостям. Они подчеркнули, что только благодаря мужеству экипажей удалось предотвратить трагические последствия.
Турецкие власти активно взаимодействуют с российскими загранучреждениями для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МИД России Мария Захарова связала эти атаки с действиями сил, стремящихся к эскалации конфликта в регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.