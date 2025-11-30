Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Появились кадры со встречи США и Украины по мирному плану

30 ноября 2025 в 21:07
Марко Рубио заявил о целях мирного плана для суверенной Украины

Марко Рубио заявил о целях мирного плана для Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

США и Украина провели очередной раунд консультаций по мирному урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости достижения соглашения, которое гарантирует суверенитет Украины.

«Речь не просто о завершении войны, но ещё и о выходе из неё независимой и суверенной страной, которая больше не подвергнется угрозе новой войны», — подчеркнул Рубио. Его слова передает telegram-канал «Смотри». Он также отметил значительный экономический потенциал Украины, который невозможно реализовать в условиях военного времени.

Секретарь СНБО Украины Умеров выразил благодарность американской стороне за десятимесячную поддержку. Он охарактеризовал команду американских переговорщиков как высокопрофессиональную и подтвердил, что позиция Украины учитывается в процессе обсуждения.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

