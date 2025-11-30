Появились кадры со встречи США и Украины по мирному плану
Марко Рубио заявил о целях мирного плана для Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины
США и Украина провели очередной раунд консультаций по мирному урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости достижения соглашения, которое гарантирует суверенитет Украины.
«Речь не просто о завершении войны, но ещё и о выходе из неё независимой и суверенной страной, которая больше не подвергнется угрозе новой войны», — подчеркнул Рубио. Его слова передает telegram-канал «Смотри». Он также отметил значительный экономический потенциал Украины, который невозможно реализовать в условиях военного времени.
Секретарь СНБО Украины Умеров выразил благодарность американской стороне за десятимесячную поддержку. Он охарактеризовал команду американских переговорщиков как высокопрофессиональную и подтвердил, что позиция Украины учитывается в процессе обсуждения.
