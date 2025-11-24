Аномальное тепло прогнозируют синоптики в Кургане в декабре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В предстоящем декабре жителей Кургана ожидает аномально теплая погода, которая может значительно превысить климатическую норму. Прогностические карты указывают на обширную зону высоких температур, накрывающую регион. Об этом сообщает метеорологический канал.

«Примерно так выглядит предварительный прогноз на декабрь: огромное, жирное красное пятно прямо над севером Казахстана и Курганской областью. Если этот прогноз реализуется, то декабрь будет не просто теплым, а очень теплым», — пишет telegram-канал «Погода 45».

Синоптики уточняют критерии подобной аномалии: месяц классифицируется как очень теплый, если отклонение среднемесячной температуры от нормы составляет более четырех градусов. Статистика показывает, что за последние тридцать лет подобные погодные условия наблюдались всего шесть раз.

