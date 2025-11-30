МО РФ: БПЛА атаковали Черноморское побережье и Белгородскую область
01 декабря 2025 в 01:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение трех часов в небе над Белгородской областью и Черным морем были ликвидированы десять беспилотных летательных аппаратов, изготовленных на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал