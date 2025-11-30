Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В регионе РФ детям запретят праздновать Новый год в определенных нарядах

01 декабря 2025 в 01:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Родителям камчатских школьников пришли наставления о дресс-коде детей на новогодние утренники

Родителям камчатских школьников пришли наставления о дресс-коде детей на новогодние утренники

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Камчатке родителям школьников разослали рекомендации по выбору костюмов на новогодние утренники. Детям запретили праздновать Новый год в образе иностранных персонажей. При этом организаторы определили список допустимых образов.

«В список разрешенных попали Красная Шапочка, Колобок, Иванушка-дурачок, Баба Яга, Змей Горыныч, Аленушка, Серый Волк и другие любимые всеми персонажи. Можно также использовать костюмы бусинки, конфетки, фонарика, светлячка или гномика. При этом категорически запрещено появление детей на новогодних торжествах в костюмах любых иностранных персонажей комиксов и мультфильмов», — сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Среди персонажей, которые не пройдут дресс-код, — Человек-паук, Эльза, Супермен, Марио, Человек-муравей, Леди Баг и другие зарубежные супергерои и мультперсонажи. Кроме того, в новогоднем костюме не должно быть оружия любого вида (пистолетов, мечей, сабель, шпаг), волшебных палочек и других подобных предметов. Педагоги-организаторы полагают, что такие аксессуары будут мешать детям во время мероприятий, так как руки должны быть свободными.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал