В регионе РФ детям запретят праздновать Новый год в определенных нарядах

На Камчатке родителям школьников разослали рекомендации по выбору костюмов на новогодние утренники. Детям запретили праздновать Новый год в образе иностранных персонажей. При этом организаторы определили список допустимых образов.

«В список разрешенных попали Красная Шапочка, Колобок, Иванушка-дурачок, Баба Яга, Змей Горыныч, Аленушка, Серый Волк и другие любимые всеми персонажи. Можно также использовать костюмы бусинки, конфетки, фонарика, светлячка или гномика. При этом категорически запрещено появление детей на новогодних торжествах в костюмах любых иностранных персонажей комиксов и мультфильмов», — сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Среди персонажей, которые не пройдут дресс-код, — Человек-паук, Эльза, Супермен, Марио, Человек-муравей, Леди Баг и другие зарубежные супергерои и мультперсонажи. Кроме того, в новогоднем костюме не должно быть оружия любого вида (пистолетов, мечей, сабель, шпаг), волшебных палочек и других подобных предметов. Педагоги-организаторы полагают, что такие аксессуары будут мешать детям во время мероприятий, так как руки должны быть свободными.